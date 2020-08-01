Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

В Петербурге задержали 10 человек на акции солидарности с Хабаровском

В ходе проведения несанкционированной акции в Северной столице, посвященной политическим событиям в Хабаровске, были задержаны несколько человек. Свыше сотни участников собрались в субботу, 1 августа, на Малой Садовой улице.В источнике
Подробнее о событии
Дождь

«Хабаровск, мы с тобой!» Как прошли акции солидарности в Петербурге и других городах России

Дождь10:35
Фонтанка.Ру

В нескольких городах России — задержания на акции в поддержку Хабаровска. Жестче всего в Москве

Фонтанка.Ру08:26
Коммерсантъ

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Коммерсантъ09:36
Znak.com

В городах России проходят акции солидарности с митингующими в Хабаровском крае

Znak.com06:53
Новая газета

В Москве и Петербурге задержали более 20 участников акции солидарности с Хабаровском

Новая газета07:30
Эхо Москвы

Силовики разогнали на Пушкинской площади акцию солидарности с жителями Хабаровского края

Эхо Москвы09:31
РБК

В Москве и Петербурге начались задержания на акциях поддержки хабаровчан

РБК08:37

Дубль Игнатова принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Чертаново»

В матче первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) московский "Спартак-2" на выезде обыграл столичную команду "Чертаново" со счетом 2:1. У победителей встречи дубль оформил Михаил Игнатов, забивший на 51-й и 78-й минутах, а у хозяев поля единожды на 65-й минуте отличился Юрий Завезен.
Вести.Ru10:05