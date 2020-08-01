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Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
В ходе проведения несанкционированной акции в Северной столице, посвященной политическим событиям в Хабаровске, были задержаны несколько человек. Свыше сотни участников собрались в субботу, 1 августа, на Малой Садовой улице.В источнике
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