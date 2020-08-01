Общество

КоммерсантъКоммерсантъЧисло задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных. Люди успели пройти от Малой Садовой улицы до канала Грибоедова (примерно 500 м), после чего были блокированы ОМОНом.
Читать в источнике
Комментировать2,2K

Подробнее о событии

Кто отдыхает, а кто кормит голубей? Как прошла акция солидарности Хабаровску в Москве

Дождь11:13

Более 20 человек задержали в Петербурге на акции в поддержку Хабаровска

Эхо Москвы11:04

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Коммерсантъ09:36

Задержанным за несанкционированную солидарность Хабаровску в Петербурге вменяют «коронавирус»

Фонтанка.Ру11:28

В городах России проходят акции солидарности с митингующими в Хабаровском крае

Znak.com06:53

В Москве и Петербурге задержали более 20 участников акции солидарности с Хабаровском

Новая газета07:30

В Москве и Петербурге начались задержания на акциях поддержки хабаровчан

РБК08:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Футбол

Николич рассказал, что Кокорин был готов перейти в «Локомотив»

RT на русском 13:42
Кино

Кортни Кокс дала согласие на участие в фильме «Крик 5»

Как сообщает ToDay News Ufa, звезда фильма «Крик» Кортни Кокс дала согласие на съемку в пятой части истории про неуловимого маньяка.
ToDay News Ufa 07:14
3
Гаджеты

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 9 в России

Astera 30 июля в 13:24
32
Общество

Пандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ

Женева, Швейцария, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции продлится ещё долго, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 14:24
355
Шоу-бизнес

Вес Полины Гагариной опустился до 39-ти килограммов

Вокалистке с потрясающим голосом Полине Гагариной удалось похудеть на 40 килограмм за последние полгода, 30 из которых она набрала из-за беременности.
Popcake вчера в 01:15
1
Общество

Минздрав Украины ухудшил прогноз по коронавирусу

Чиновники ожидают до 4 тыс. смертей и до 400 тыс. случаев инфицирования, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге в субботу, 1 августа.
Известия 14:06
2
Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
467
Общество

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа

С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:47
760
Футбол

«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка Англии

Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии.
РИА Новости 14:41
Общество

В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек в камуфляжной форме и с нагайкой в руках пытается прогнать с пляжа семью с ребенком.
РИА Новости 11:50
441
Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
452
Общество

Выплаты, пенсии, ОСАГО: что изменится с 1 августа

В России вступает в силу ряд законодательных изменений. Скорректируют пенсии, безработные получат повышенные пособия и выплаты на детей.
РИА Новости 01:00
82
Шоу-бизнес

Елена Степаненко не стала бить Евгения Петросяна

Paparazzi.ru 04:49
2
Футбол

Евсеев рассказал, кто из футболистов «Уфы» переболел коронавирусом

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кто из его футболистов переболел коронавирусом.
Спорт-Экспресс 15:10
Политика

Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
11
Общество

В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новости 07:43
Здоровье

Врач объяснила колебания прироста случаев коронавируса в Москве

Ситуация по коронавирусу в Москве стабильна, говорить о росте заболеваемости нельзя, колебания показателей суточного темпа прироста заболевших допустимые, сообщила РИА Новости главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Светлана Сметанина.
РИА Новости 14:42
1
Экономика

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
165
Футбол

«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина

Российская газета 05:31
1
Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

REGNUM 04:33
121
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,4K
Общество

Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского

По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста вчера в 08:28
1,3K
Армия и оружие

ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 225 нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля, говорится в ежедневном отчете миссии.
РИА Новости 13:57
Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова тайно вышла замуж в Москве

Дочь погибшего в горах Кавказа режиссера Сергея Бодрова-младшего тайно вышла замуж за своего коллегу Сергея Быстрова.
ФАН 13:49
2
Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
568
Авто

Volkswagen в Нижнем Новгороде приостанавливает производство на месяц

Volkswagen Group Rus планово приостанавливает производство автомобилей на месяц.
Avtovesti.com 05:00
15
Фигурное катание

Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 11:15
24
Происшествия

В Ленобласти в ДТП погиб ребенок, еще четыре человека пострадали

Еще четыре пассажира на заднем сиденье — 40-летняя женщина и трое детей, девочки 4,6 и 8 лет, получили травмы средней тяжести.
REGNUM 10:41
14
Гаджеты

Samsung собирается отказаться от продажи прошлогодних смартфонов

Picsnews.net 11:57
5
Футбол

«Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт

Евро-футбол.ру 14:12
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное