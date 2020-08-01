Общество
КоммерсантъЧисло задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных. Люди успели пройти от Малой Садовой улицы до канала Грибоедова (примерно 500 м), после чего были блокированы ОМОНом.
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Футбол
Николич рассказал, что Кокорин был готов перейти в «Локомотив»
RT на русском 13:42
Кино
Кортни Кокс дала согласие на участие в фильме «Крик 5»
Как сообщает ToDay News Ufa, звезда фильма «Крик» Кортни Кокс дала согласие на съемку в пятой части истории про неуловимого маньяка.
ToDay News Ufa 07:14
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 9 в России
Astera 30 июля в 13:24
Общество
Пандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ
Женева, Швейцария, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции продлится ещё долго, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 14:24
Шоу-бизнес
Вес Полины Гагариной опустился до 39-ти килограммов
Вокалистке с потрясающим голосом Полине Гагариной удалось похудеть на 40 килограмм за последние полгода, 30 из которых она набрала из-за беременности.
Popcake вчера в 01:15
Общество
Минздрав Украины ухудшил прогноз по коронавирусу
Чиновники ожидают до 4 тыс. смертей и до 400 тыс. случаев инфицирования, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге в субботу, 1 августа.
Известия 14:06
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:47
Футбол
«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии.
РИА Новости 14:41
Общество
В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек в камуфляжной форме и с нагайкой в руках пытается прогнать с пляжа семью с ребенком.
РИА Новости 11:50
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Общество
Выплаты, пенсии, ОСАГО: что изменится с 1 августа
В России вступает в силу ряд законодательных изменений. Скорректируют пенсии, безработные получат повышенные пособия и выплаты на детей.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Елена Степаненко не стала бить Евгения Петросяна
Paparazzi.ru 04:49
Футбол
Евсеев рассказал, кто из футболистов «Уфы» переболел коронавирусом
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кто из его футболистов переболел коронавирусом.
Спорт-Экспресс 15:10
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новости 07:43
Здоровье
Врач объяснила колебания прироста случаев коронавируса в Москве
Ситуация по коронавирусу в Москве стабильна, говорить о росте заболеваемости нельзя, колебания показателей суточного темпа прироста заболевших допустимые, сообщила РИА Новости главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Светлана Сметанина.
РИА Новости 14:42
Экономика
Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля
Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
Футбол
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Российская газета 05:31
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста вчера в 08:28
Армия и оружие
ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 225 нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля, говорится в ежедневном отчете миссии.
РИА Новости 13:57
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова тайно вышла замуж в Москве
Дочь погибшего в горах Кавказа режиссера Сергея Бодрова-младшего тайно вышла замуж за своего коллегу Сергея Быстрова.
ФАН 13:49
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
Авто
Volkswagen в Нижнем Новгороде приостанавливает производство на месяц
Volkswagen Group Rus планово приостанавливает производство автомобилей на месяц.
Avtovesti.com 05:00
Фигурное катание
Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 11:15
Происшествия
В Ленобласти в ДТП погиб ребенок, еще четыре человека пострадали
Еще четыре пассажира на заднем сиденье — 40-летняя женщина и трое детей, девочки 4,6 и 8 лет, получили травмы средней тяжести.
REGNUM 10:41
Гаджеты
Samsung собирается отказаться от продажи прошлогодних смартфонов
Picsnews.net 11:57
Футбол
«Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт
Евро-футбол.ру 14:12