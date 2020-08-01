Общество

КоммерсантъКоммерсантъЧисло задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных. Люди успели пройти от Малой Садовой улицы до канала Грибоедова (примерно 500 м), после чего были блокированы ОМОНом.
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В городах России проходят акции солидарности с митингующими в Хабаровском крае

Znak.com06:53

В Москве и Петербурге начались задержания на акциях поддержки хабаровчан

РБК08:37

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Коммерсантъ09:36

«Нас станет больше». Как россияне по всей стране митинговали в поддержку Хабаровска

Дождь16:08

В Москве и Петербурге задержали более 20 участников акции солидарности с Хабаровском

Новая газета07:30

В нескольких городах России — задержания на акции в поддержку Хабаровска. Жестче всего в Москве

Фонтанка.Ру08:26

Более 20 человек задержали в Петербурге на акции в поддержку Хабаровска

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Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

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Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата

Ли Шуо, старший советник по вопросам климата Greenpeace в Восточной Азии, озабочен тем, что ради восстановления экономики Пекин может выделять бюджетные средства на поддержку тяжелой промышленности (в 2009-м так было выделено 586 миллиардов долларов), в результате чего к концу года качество воздуха ухудшится, а объем выбросов СО2 возрастет.
Частный Корреспондент 08:00
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На автомобили россиян могут начать устанавливать алкозамки

Минпромторг РФ до конца года планирует внедрить использование алкозамков, блокирующих зажигание при выявлении алкоголя в выдохе.
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Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России

Известная российская актриса театра и кино Елена Ландер приняла решение переехать в Италию и уволиться с телевизионного канала "Россия 1". Именно в Италии проживает любимый муж Елены Фабио.
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Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
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Армия и оружие

Клименко предрек войну в черноморской акватории в 2020 году

В качестве предпосылок эксперт назвал местные выборы на территории украинского государства и военные учения "Кавказ-2020".
Политическая Экспертиза 08:53
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Космос

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский корабль Crew Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
RT на русском 19:53
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Футбол

Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько

Стало известно имя нового главного тренера «Химок».
Vprognoze.ru 17:14
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Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
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Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»

У Эльмана Пашаева, адвоката актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, есть «козырь» для оправдания своего подзащитного.
РБК 19:08
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Политика

Соловьёв резко ответил на обвинения Варшавы в гибели Качиньского

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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
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Футбол

«Нижний Новгород» обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ

Metaratings 08:56
Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
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Политика

Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии

Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru 16:18
Футбол

Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 30 июля в 02:20
Экономика

Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold

Коммерсантъ вчера в 06:24
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Армия и оружие

Эксперт объяснил решение США по переводу войск из ФРГ в Польшу

О решении перевести войска весьма прозрачно сообщил президент Соединенных Штатов еще в мае текущего года.
Discover24 11:53
Экономика

Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Коммерсантъ 11:41
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Экономика

В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице

В Федерации полагают, что пособие должно быть как минимум размером с прожиточный минимум в конкретном российском регионе за период с апреля по июнь.
Evo-rus.com 09:18
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Общество

Минобрнауки обяжет носить маски в вузах в новом учебном году

«Ношение масок будет обязательным требованием», — сказал Фальков.
РБК вчера в 12:37
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Evo-rus.com 02:58
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Общество

Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 августа открыть границы России с Республикой Абхазия.
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Футбол

«Антверпен» обыграл «Брюгге» и завоевал Кубок Бельгии

В решающем матче клуб победил «Брюгге» со счетом 1:0. Для «Антверпена» это третий Кубок Бельгии в истории.
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Общество

Посольство в Москве уточнило правила въезда россиян в Швейцарию

В дипмиссии отметили, что въезд открыт для следующих групп: При этом информации о возобновлении выдачи виз россиянам пока нет.
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Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
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Политика

WP: Трамп подрывает внешнюю политику США и не имеет четкой позиции в отношении России

Президент США Дональд Трамп не имеет стратегического подхода к ведению дел с Россией.
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