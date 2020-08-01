Общество
КоммерсантъЧисло задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных. Люди успели пройти от Малой Садовой улицы до канала Грибоедова (примерно 500 м), после чего были блокированы ОМОНом.
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Происшествия
На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов
Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru 17:59
Космос
«Роскосмос» отправит двух туристов на МКС в 2021 году
Два космических туриста будут отправлены на Международную космическую станцию (МКС) в конце 2021 года.
Известия 17:55
Футбол
Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько
Стало известно имя нового главного тренера «Химок».
Vprognoze.ru 17:14
Армия и оружие
В России обнаружены кладбища с погибшими в Сирии российскими военными
Журналисты «Русской службы BBC» сообщают о том, что ими были обнаружены кладбища, где похоронены офицеры и военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации, которые погибли на территории Сирии.
Avia.pro 10:21
Общество
Трамп обеспокоился огромной разницей в доходах американцев
Президент США Дональд Трамп обеспокоился огромным разрывом в доходах жителей страны на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 17:25
Общество
Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»
Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва 10:57
Футбол
«Алания» пропустила 4 гола в первом матче после возвращения в ФНЛ
В игре с хабаровским СКА новички пропустили два гола к 15-й минуте и в итоге не смогли спасти игру - 2:4. Также отметим, что посреди матча на стадионе погас свет, но неполадки удалось устранить, и они не испортили праздник во Владикавказе.
Евро-футбол.ру 14:03
Общество
Трамп объявил ЧС во Флориде из-за урагана «Исайя»
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида из-за приближения урагана «Исайя».
РБК 16:53
Армия и оружие
Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
Крупнейший германский оборонный производитель концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию основного боевого танка (ОБТ) Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ (Бундесвера).
ТАСС вчера в 08:31
Футбол
Иммобиле повторил рекорд Игуаина по количеству голов за сезон серии А
В составе римского клуба голом отметился нападающий Чиро Иммобиле, для которого этот мяч стал 36-м в этом чемпионате.
Советский спорт 16:49
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 29 июля в 05:47
Футбол
Евсеев ответил на вопрос, станет ли «Уфа» фарм-клубом «Спартака»
Наставник «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как клуб будет работать без Шамиля Газизова, который с 10 июля занимает пост генерального директора московского «Спартака».
LiveResult.Ru 17:46
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», - говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
Здоровье
Онколог назвал причины появления горечи во рту и «желтого» языка
Онколог Иван Карасев рассказал, о чем может говорить постоянная горечь во рту и желтый налет на языке.
Суть событий 11:38
Общество
Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе
Примечания 10:59
Общество
Посольство в Москве уточнило правила въезда россиян в Швейцарию
Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа.
РИА Новости 15:38
Космос
Астронавты NASA вернутся на Землю с МКС в капсуле SpaceX
Американские астронавты из NASA планируют 2 августа отправиться на Землю в капсуле SpaceX, если позволит погода.
News.ru 11:42
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Общество
Врач объяснила колебания прироста случаев коронавируса в Москве
Соответственно, говорить об ухудшении ситуации в Москве нельзя, отметила специалист.
РИА Новости 14:42
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 14:04
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Авто
Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года
Первые электрические версии Hummer выйдут на рынок не раньше, чем во второй половине 2021 года.
Деловое.ТВ 30 июля в 07:53
Общество
NYT: Microsoft может купить долю в TikTok
Корпорация Microsoft заинтересована покупкой доли в социальной сети TikTok, сообщает The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:24
Общество
Черногория решила не открывать границу для граждан РФ
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в ЕС решили не включать Черногорию в список стран, которые разрешено посещать гражданам стран Евросоюза.
REGNUM 17:34
Футбол
ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат 16:16
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Происшествия
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ 04:06
Здоровье
24 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 0,9%. Всего в регионе подтверждено 2776 случаев COVID-2019.
Телепорт 04:17