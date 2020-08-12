Происшествия

РБКРБКЧисло задержанных на протестах в Белоруссии превысило 6 тыс. человек

За предыдущие ночи протестов в Минске были задержаны 3 тыс. и 2 тыс. человек. Протестные акции начались вечером 9 августа после президентских выборов в Белоруссии.
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В Белоруссии за ночь на 12 августа были задержаны более тысячи участников протестов, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале
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Коммерсантъ06:08

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В Белоруссии в ночь с 11 на 12 августа задержали около 1 тыс. человек — МВД

REGNUM06:01

В Беларуси за последнюю ночь задержано около тысячи участников беспорядков

Российская газета06:12

В Белоруссии в ночь на 12 августа задержали больше тысячи человек

Коммерсантъ06:08

Сотни задержанных, десятки пострадавших и таран военных. В МВД подвели итоги третьей ночи протестов в Белоруссии

Фонтанка.Ру05:54

Минздрав Беларуси заявил, что погибших в протестах нет

Комсомольская правда05:42

В Белоруссии за сутки задержали 1000 человек за участие в протестах

Газета.Ru05:36

Число задержанных на протестах в Белоруссии превысило 6 тыс. человек

РБК07:20
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Автоматически обработано 7379 источников, обновлено в 08:24, Ашберн

МВД: Еще более 1000 задержанных. Очаговые сборы граждан были отмечены в 25 населенных пунктах

КП - Беларусь06:44
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Автоматически обработано 7379 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Общество

ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат

Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат, введенный в апреле из-за пандемии.
РИА Новости 06:41
Театры

Александр Литягин назначен худруком театра оперы и балета в Воронеже

Новоявленный худрук имеет богатый опыт в своей сфере. В 2017 году удостоился почетного звания «Заслуженный артист Воронежской области».
Гудвилл.онлайн 07:30
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Происшествия

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по митингующим, напавшим на них с арматурой.
Известия 08:01
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Культура

Бесплатную онлайн-галерею создали на Петровском острове в Воронеже

Обозреватель Врн 04:32
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Общество

В Китае снова обнаружили коронавирус

Reuters добавляет, что днем ранее в восточной провинции Шаньдун на упаковке импортных замороженных морепродуктов также обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 07:25
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Общество

ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска

Минск, 12 августа 2020, 08:11 — REGNUM В Белоруссии части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает «Sputnik Беларусь».
REGNUM 01:11
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Футбол

РФС признал ошибку в матче с участием «Спартака»

Российский футбольный союз (РФС) признал ошибку в первом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи».
Lenta.ru 07:58
Политика

Лукашенко собрал совещание по вопросам защиты конституционного строя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал 12 августа совещание по вопросам обеспечения безопасности и защиты конституционного строя.
Известия 08:05
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Происшествия

Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца

RT на русском вчера в 15:10
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Общество

Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

Ведомости вчера в 11:40
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Общество

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ вчера в 07:09
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Гаджеты

Xiaomi представила юбилейный смартфон Mi 10 Ultra

Смартфон имеет два варианта оформления – с прозрачной и керамической задней крышкой.
Evo-rus.com 04:40
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Общество

Домрачева призвала стороны конфликта в Белоруссии к цивилизованному решению проблемы

RT на русском 08:12
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Происшествия

Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт

Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 07:52
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Общество

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:56
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Политика

В Беларуси все оппозиционные кандидаты обжаловали результаты выборов

CT news 08:20
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Общество

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей 02:34
Общество

Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

Ведомости 05:49
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа в частном доме под Ульяновском

Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в селе Ивановка в Ульяновской области.
Газета.Ru 07:08
Происшествия

Сбежавший супруг лежащей в коме Легкоступовой задержан

Пятый канал вчера в 06:47
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Общество

В суде идет оглашение приговора экс-мэру Оренбурга Евгению Арапову

Вестирама.ру 02:17
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Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель с новорожденной дочерью вернулась на «Дом-2»

Известная участница телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель вместе со своим супругом Дмитрием Дмитренко вернулась на шоу.
ГлобалМСК.ру вчера в 14:00
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Политика

Германия считает, что США утратили роль гаранта порядка в мире

Дцембрицкий отметил, что ООН "остается ждать 3 ноября и надеяться на то, что Дональд Трамп не будет переизбран президентом США".
RuNews24.ru 06:09
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Экономика

Бизнес Ингушетии в период пандемии потерял 1,5 млрд рублей

Антилидером среди регионов России стала Ингушетия, где потери местных бизнесменов выросли в 33 раза (минус 3260%), составив 1,5 млрд рублей.
REGNUM 08:11
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Общество

Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 04:03
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Политика

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM 08:03
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Технологии

WSJ уличил TikTok в слежке за пользователями Android

Издание The Wall Street Journal опубликовало на свое официальном сайте материал, в котором уличило китайское приложение TikTok в слежке за пользователями Android.
Деловое.ТВ 07:43
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Общество

«Единая Россия» намерена реформировать оплату труда бюджетников

Москва, 10 августа 2020, 15:11 — REGNUM «Единая Россия» предлагает реформировать систему оплату труда бюджетной сферы.
REGNUM 10 августа в 08:11
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Футбол

«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа

Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".
ODDS.ru 02:56
Кино

Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров

Evo-rus.com 01:19
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