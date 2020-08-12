Происшествия
РБКЧисло задержанных на протестах в Белоруссии превысило 6 тыс. человек
За предыдущие ночи протестов в Минске были задержаны 3 тыс. и 2 тыс. человек. Протестные акции начались вечером 9 августа после президентских выборов в Белоруссии.
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с чего всё началось
В Белоруссии за ночь на 12 августа были задержаны более тысячи участников протестов, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале.Коммерсантъ06:08
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