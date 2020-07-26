Происшествия
РБКЧисло задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 25
Число задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) возросло до 25 человек. Об этом местная полиция сообщила в Twitter. Ранее полиция Сиэтла объявила беспорядки в городе мятежом и сообщила о 16 задержанных.
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Здоровье
На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой
В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 00:32
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Происшествия
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС вчера в 14:24
Армия и оружие
Британия увидела угрозу в испытании российского космического спутника
Власти Великобритании увидели угрозу в испытании российского космического спутника. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Lenta.ru вчера в 23:13
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Шоу-бизнес
Гонорары Аллы Пугачевой перевалили за 29 миллионов после карантина
Финансовые вознаграждения исполнительницы перевалили за 29 миллионов рублей.
Территория новостей вчера в 03:49
Общество
Разлагающиеся в морской воде пакеты из пластика создали в Японии
Японская компания Mitsubishi Chemical создала пластиковые пакеты, которые могут полностью разлагаться в морской воде.
МИР 24 01:31
Футбол
«Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России
Приходят на ум и другие финалы: ЦСКА с «Химками», 1:0; и «Сибирь» с «Зенитом» — то же самое.
BFM.ru вчера в 13:44
Общество
Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 16 млн
Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
RT на русском 01:15
Гаджеты
Умные часы Nubia получат OLED-дисплей и корпус из нержавеющей стали
Согласно постеру, часы получат гибкий OLED-дисплей и корпус из нержавеющей стали.
ITZine.ru вчера в 04:36
Экономика
Экономист Юрченко россиянам предрек осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики Уральского федерального университета (УрФУ) Константин Юрченко заявил о возможном тяжелом кризисе, который граждан России ждет осенью текущего года.
Вечерний курьер вчера в 17:03
Армия и оружие
Российские и сирийские войска окружили в Сирии около 3 тыс. боевиков
Avia.pro вчера в 05:38
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Кино
Сын Андрея Панина получил первую работу в кино
Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей 24 июля в 09:38
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Телесваха Роза Сябитова показала, как была оформлена свадьба ее дочери
58-летняя телеведущая Роза Сябитова на днях выдала замуж во второй раз свою 28-летнюю наследницу Ксению.
Территория новостей 23 июля в 10:13
Космос
Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте
Кстати, академическая наука страны стала еще с 2018 года и инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS, подчеркнул в интервью БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.
Российская газета 23 июля в 04:10
Общество
Просмотр ТВ более двух часов в день может убить
Наблюдение за состоянием здоровья испытуемых показало, что у тех, кто проводит перед экраном более двух часов, чаще возникают различные опасные заболевания.
Цензуры.Нет 23 июля в 08:40
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
Рейс Москва — Улан-Удэ сел в Иркутске из-за курильщика на борту
Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира.
НТВ 01:20
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv вчера в 05:31
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Общество
Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
Сформировавшийся над Атлантикой атмосферный вихрь получил имя "Ханна". Скорость ветра в его центре достигает 45 метров в секунду.
Российская газета вчера в 20:25
Происшествия
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:33
Политика
Джонсон собрался пересмотреть законы из-за страха перед Россией
Лондон, 26 июля 2020, 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 00:27
Авто
Opel за полгода продал в России всего 59 моделей
Tvoe-avto.com вчера в 07:36
Армия и оружие
База ВВС США на Аляске усилилась двумя F-35A для контроля над Арктикой
До 2022 года на Аляску ВВС США планируют перебросить еще 54 самолета F-35A.
ИА Красная Весна вчера в 14:42