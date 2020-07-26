Число задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) возросло до 25 человек. Об этом местная полиция сообщила в Twitter. Ранее полиция Сиэтла объявила беспорядки в городе мятежом и сообщила о 16 задержанных.

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 25

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