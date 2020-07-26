Происшествия
РИА НовостиЧисло задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция. Ранее сообщалось о 25 задержанных и трех пострадавших полицейских. Местная полиция объявила происходящее в городе мятежом.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ведомства в Twitter, один полицейский с травмой ноги был госпитализирован, двое после получения медицинской помощи вернулись к работе.Octagon.Media01:09
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Камни и фейерверки: американская полиция объявила беспорядки в Сиэтле «бунтом»
Московский Комсомолец04:03
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Армия и оружие
Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля
Самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника, 27 июля.
Lenta.ru 05:41
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
РИА Новости 05:01
Футбол
ЦСКА сообщил об итогах заседания совета директоров клуба
Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации.
МонаВиста вчера в 12:28
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В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, проведённый в День Военного-морского флота.
RT на русском 05:50
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Гаджеты
Xiaomi вскоре представит устройство Mi Ebook Reader для чтения книг
На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация об очередной новинке Xiaomi — устройстве Mi Ebook Reader для чтения электронных книг.
3DNews 01:31
Здоровье
На Украине до конца лета продлили карантин из-за коронавируса
Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 05:15
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Армия и оружие
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтверждены её уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы.
RT на русском 05:22
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor вчера в 23:40
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области грудного ребенка нашли
Журналистская правда вчера в 09:30
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru 24 июля в 03:35
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«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Новые автомобили 24 июля в 04:09
Авто
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ
Пресс-служба российского подразделения компании Renault официально подтвердила появление на рынке России обновленной версии кроссовера Renault Duster в ранее обозначенные сроки.
Новые автомобили вчера в 23:34
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Происшествия
В Башкирии скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом
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МедиаКорСеть 05:52
Общество
Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.
Lenta.ru 00:14
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor вчера в 05:42
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ 24 июля в 11:03
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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
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Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
Российская газета вчера в 13:00
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Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покидает свой пост и переходит в «Ахмат», сообщается на сайте самарской команды 25 июля.
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Шоу-бизнес
Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter
iReactor вчера в 21:11
Авто
Раскрыта российская цена нового бизнес-седана Kia K5
Портал «АвтоВзгляд» раскрыл российскую цену бизнес-седана Kia K5.
Motor вчера в 11:18
Здоровье
На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
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Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Американские власти скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения зараженных коронавирусом пациентов, заявил президент США Дональд Трамп.
Live24 вчера в 03:42