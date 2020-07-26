с чего всё началось

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция. Ранее сообщалось о 25 задержанных и трех пострадавших полицейских. Местная полиция объявила происходящее в городе мятежом.

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

Происшествия В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов. 5

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Гаджеты Xiaomi вскоре представит устройство Mi Ebook Reader для чтения книг На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация об очередной новинке Xiaomi — устройстве Mi Ebook Reader для чтения электронных книг.

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