Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция. Ранее сообщалось о 25 задержанных и трех пострадавших полицейских. Местная полиция объявила происходящее в городе мятежом.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ведомства в Twitter
, один полицейский с травмой ноги был госпитализирован, двое после получения медицинской помощи вернулись к работе.
Octagon.Media01:09

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Полиция в Сиэтле задержала 45 участников беспорядков

Газета.Ru05:06

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле увеличилось до 45

RT на русском02:54

В Сиэтле во время беспорядков пострадали более 20 полицейских

РБК02:35

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

РИА Новости02:01

Камни и фейерверки: американская полиция объявила беспорядки в Сиэтле «бунтом»

Московский Комсомолец04:03

В Сиэтле в ходе беспорядков задержаны 45 человек

Коммерсантъвчера в 22:00

Число задержанных участников беспорядков в Сиэтле достигло 45

ТАССвчера в 21:18
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Армия и оружие

Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля

Самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника, 27 июля.
Lenta.ru 05:41
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Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка

Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
РИА Новости 05:01
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Футбол

ЦСКА сообщил об итогах заседания совета директоров клуба

Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации.
МонаВиста вчера в 12:28
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Политика

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, проведённый в День Военного-морского флота.
RT на русском 05:50
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Гаджеты

Xiaomi вскоре представит устройство Mi Ebook Reader для чтения книг

На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация об очередной новинке Xiaomi — устройстве Mi Ebook Reader для чтения электронных книг.
3DNews 01:31
Здоровье

На Украине до конца лета продлили карантин из-за коронавируса

Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 05:15
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Армия и оружие

В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтверждены её уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы.
RT на русском 05:22
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Шоу-бизнес

Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter

Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor вчера в 23:40
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области грудного ребенка нашли

Журналистская правда вчера в 09:30
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru 24 июля в 03:35
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Авто

«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался

Новые автомобили 24 июля в 04:09
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Авто

Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ

Пресс-служба российского подразделения компании Renault официально подтвердила появление на рынке России обновленной версии кроссовера Renault Duster в ранее обозначенные сроки.
Новые автомобили вчера в 23:34
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Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
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Происшествия

В Башкирии скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом

В Башкирии скончался еще один пациент от коронавируса. На сегодняшний в республике насчитывается уже 22 смертельных случая.
МедиаКорСеть 05:52
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Общество

Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.
Lenta.ru 00:14
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Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor вчера в 05:42
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Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ 24 июля в 11:03
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Известия 24 июля в 03:18
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Футбол

Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования

Российская газета вчера в 13:00
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Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покидает свой пост и переходит в «Ахмат», сообщается на сайте самарской команды 25 июля.
Известия вчера в 18:32
1
Шоу-бизнес

Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter

iReactor вчера в 21:11
Авто

Раскрыта российская цена нового бизнес-седана Kia K5

Портал «АвтоВзгляд» раскрыл российскую цену бизнес-седана Kia K5.
Motor вчера в 11:18
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Здоровье

На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом

Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM 04:44
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Здоровье

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
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Происшествия

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Интерфакс 04:13
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
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Политика

Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса

Американские власти скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения зараженных коронавирусом пациентов, заявил президент США Дональд Трамп.
Live24 вчера в 03:42
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