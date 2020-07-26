Происшествия
РИА НовостиЧисло задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция. Ранее сообщалось о 25 задержанных и трех пострадавших полицейских. Местная полиция объявила происходящее в городе мятежом.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ведомства в Twitter, один полицейский с травмой ноги был госпитализирован, двое после получения медицинской помощи вернулись к работе.Octagon.Media01:09
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Камни и фейерверки: американская полиция объявила беспорядки в Сиэтле «бунтом»
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