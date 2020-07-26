Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция. Ранее сообщалось о 25 задержанных и трех пострадавших полицейских. Местная полиция объявила происходящее в городе мятежом.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ведомства в Twitter
, один полицейский с травмой ноги был госпитализирован, двое после получения медицинской помощи вернулись к работе.
Octagon.Media01:09

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Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле увеличилось до 45

RT на русском02:54

Камни и фейерверки: американская полиция объявила беспорядки в Сиэтле «бунтом»

Московский Комсомолец04:03

В Сиэтле во время беспорядков пострадали более 20 полицейских

РБК02:35

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

РИА Новости02:01

Полиция в Сиэтле задержала 45 участников беспорядков

Газета.Ru05:06

В Сиэтле в ходе беспорядков задержаны 45 человек

Коммерсантъвчера в 22:00

Число задержанных участников беспорядков в Сиэтле достигло 45

ТАССвчера в 21:18
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

REGNUM вчера в 13:54
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Футбол

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Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

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Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка

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