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Газета.Ru
Газета.Ru

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию. По ее данным, пострадали не менее 21 сотрудника правоохранительных органов. Ранее сообщалось о 25 задержанных и трех пострадавших полицейских.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ведомства в Twitter
, один полицейский с травмой ноги был госпитализирован, двое после получения медицинской помощи вернулись к работе.
Octagon.Media01:40
Подробнее о событии
Газета.Ru

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

Газета.Ru02:16
РБК

В Сиэтле во время беспорядков пострадали более 20 полицейских

РБК02:35
ТАСС

В Сиэтле в ходе беспорядков задержали 25 человек

ТАСС21:18
RT на русском

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле увеличилось до 45

RT на русском02:54
Московский Комсомолец

В Сиэтле в ходе беспорядков полиция задержала 25 человек

Московский Комсомолец23:49
Коммерсантъ

В Сиэтле в ходе беспорядков задержаны 45 человек

Коммерсантъ22:00
РИА Новости

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

РИА Новости02:01

Джонсон собрался пересмотреть законы из-за страха перед Россией

Лондон, 26 июля 2020, 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.
Джонсон собрался пересмотреть законы из-за страха перед Россией
REGNUM00:27
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости21:48
1,7K

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском24 июля в 12:45
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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новостивчера в 12:44
1,1K