Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию. По ее данным, пострадали не менее 21 сотрудника правоохранительных органов. Ранее сообщалось о 25 задержанных и трех пострадавших полицейских.