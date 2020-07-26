с чего всё началось

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию. По ее данным, пострадали не менее 21 сотрудника правоохранительных органов. Ранее сообщалось о 25 задержанных и трех пострадавших полицейских.

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

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