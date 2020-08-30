Тульский участковый из ревности похитил и изнасиловал дознавателя

Источник издания Myslo утверждает, что причиной случившегося стала ревность: по его словам, 30-летняя девушка капитан, работающая дознавателем в отделе полиции «Зареченский», и 27-летний старший лейтенант — участковый из того же отдела — ранее жили вместе, но не так давно разорвали отношения (и, следуя логике логике, можно предположить, что инициатива расставания исходила от девушки).