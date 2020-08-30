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Число задержанных во время протестов в Минске возросло до 140

В Минске число задержанных в ходе акции протеста оппозиции возросло до 140. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В источнике
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RT на русском

Число задержанных во время протестов в Минске возросло до 140

RT на русскомвчера в 12:12
РБК

МВД Белоруссии сообщило о задержании 140 человек

РБКвчера в 12:42
Коммерсантъ

Количество задержанных в Минске увеличилось до 140

Коммерсантъвчера в 12:26
РИА Новости

Количество задержанных на акции оппозиции в Минске выросло до 140

РИА Новостивчера в 12:20
Интерфакс

Число задержанных на акции протеста в Минске достигло 140

Интерфаксвчера в 13:51
Российская газета

В Минске задержаны 125 протестующих, а также журналист из РФ

Российская газетавчера в 10:33
ТАСС

Число задержанных участников протестных акций в Минске достигло 140

ТАССвчера в 10:25

Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь»

Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь» Riverstretch Trading & Investments (RT&I), являющаяся сейчас основным владельцем девелоперской компании O1 Properties, намерена продать бывшую овощебазу «Красная Пресня» на северо-западе Москвы.
Коммерсантъ17:59

AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
РБК17:00

У Сергея Фургала нашлось прокурорское алиби

Адвокаты экс-губернатора пытаются отстоять его в суде Как стало известно "Ъ", несмотря на почти двухмесячное содержание под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следствие так и не смогло начать его уголовное преследование по ключевому эпизоду предполагаемой преступной деятельности — убийству бизнесмена Евгения Зори.
Коммерсантъ17:59
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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О намерении сделать «фактором риска» марку и модель страхуемого автомобиля уже заявили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», стоимость ОСАГО у которых в скором времени также будет зависеть от семейного положения страхователя.
Автоновости днявчера в 03:25
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Генштаб Белоруссии: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.
Российская газета17:31
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости17:27
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Тульский участковый из ревности похитил и изнасиловал дознавателя

Источник издания Myslo утверждает, что причиной случившегося стала ревность: по его словам, 30-летняя девушка капитан, работающая дознавателем в отделе полиции «Зареченский», и 27-летний старший лейтенант — участковый из того же отдела — ранее жили вместе, но не так давно разорвали отношения (и, следуя логике логике, можно предположить, что инициатива расставания исходила от девушки).
Блокнот.рувчера в 12:52
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Умерла актриса из «Терминатора-2»

Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обоих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон.
Lenta.ru19:20
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«Лион» победил в финале женской Лиги чемпионов пятый раз подряд

В финальном матче женской Лиги чемпионов французский «Лион» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:1. В составе французской команды по мячу забили Ле Соммер на 25-й минуте, Кумагаи на 44-й минуте и Гуннарсдоттир на 88-й минуте.
Нева Спортвчера в 16:20