Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь» Riverstretch Trading & Investments (RT&I), являющаяся сейчас основным владельцем девелоперской компании O1 Properties, намерена продать бывшую овощебазу «Красная Пресня» на северо-западе Москвы.
«AliExpress Россия» в партнерстве с сервисом «Самокат» запустит проект экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!», следует из поступившего в РБК совместного сообщения компаний.
Адвокаты экс-губернатора пытаются отстоять его в суде Как стало известно "Ъ", несмотря на почти двухмесячное содержание под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следствие так и не смогло начать его уголовное преследование по ключевому эпизоду предполагаемой преступной деятельности — убийству бизнесмена Евгения Зори.
О намерении сделать «фактором риска» марку и модель страхуемого автомобиля уже заявили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», стоимость ОСАГО у которых в скором времени также будет зависеть от семейного положения страхователя.
Начальник главного управления Генерального штаба вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что сопредельные с республикой страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность в непосредственной близости от границ Республики.
Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Источник издания Myslo утверждает, что причиной случившегося стала ревность: по его словам, 30-летняя девушка капитан, работающая дознавателем в отделе полиции «Зареченский», и 27-летний старший лейтенант — участковый из того же отдела — ранее жили вместе, но не так давно разорвали отношения (и, следуя логике логике, можно предположить, что инициатива расставания исходила от девушки).
В финальном матче женской Лиги чемпионов французский «Лион» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:1. В составе французской команды по мячу забили Ле Соммер на 25-й минуте, Кумагаи на 44-й минуте и Гуннарсдоттир на 88-й минуте.