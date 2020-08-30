Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

Число задержанных во время протестов в Минске возросло до 140

В Минске число задержанных в ходе акции протеста оппозиции возросло до 140. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Число задержанных участников протестных акций в Минске достигло 140

Число задержанных правоохранительными органами Белоруссии участников протестных акций оппозиции в Минске увеличилось с 125 до 140. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
ТАССвчера в 10:25
Подробнее о событии
Интерфакс

Число задержанных на акции протеста в Минске достигло 140

Интерфаксвчера в 13:51
РБК

МВД Белоруссии сообщило о задержании 140 человек

РБКвчера в 12:42
Российская газета

В Минске задержаны 125 протестующих, а также журналист из РФ

Российская газетавчера в 10:33
РИА Новости

Количество задержанных на акции оппозиции в Минске выросло до 140

РИА Новостивчера в 12:20
RT на русском

Число задержанных во время протестов в Минске возросло до 140

RT на русскомвчера в 12:12
Коммерсантъ

Количество задержанных в Минске увеличилось до 140

Коммерсантъвчера в 12:26
ТАСС

Число задержанных участников протестных акций в Минске достигло 140

ТАССвчера в 10:25

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

"Газпром" подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), ранее оштрафовавшего российскую компанию на сумму в 213 млн злотых (более 57 млн евро) за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета04:41
7

«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.
РИА Новости02:34
25

Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Инфорос03:22
8

Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.
ТАСС04:02