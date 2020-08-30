Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.