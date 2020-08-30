Число задержанных во время протестов в Минске возросло до 140
В Минске число задержанных в ходе акции протеста оппозиции возросло до 140. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В источнике
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Число задержанных участников протестных акций в Минске достигло 140
Число задержанных правоохранительными органами Белоруссии участников протестных акций оппозиции в Минске увеличилось с 125 до 140. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
ТАССвчера в 10:25
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