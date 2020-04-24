Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан микрофинансовым организациям (МФО) составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года.

с чего всё началось

Эксперты рассказали, что число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Согласно данным, на конец марта количество просроченных более чем на 90 дней долгов достигло 4,4 млн. ссуд.

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