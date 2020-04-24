Экономика
Мой БрянскЧисло задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось
Эксперты рассказали, что число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Согласно данным, на конец марта количество просроченных более чем на 90 дней долгов достигло 4,4 млн. ссуд.
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с чего всё началось
Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан микрофинансовым организациям (МФО) составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года.ТАССвчера в 21:03
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Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Российская газета 09:45
Армия и оружие
В Чечню ввели федеральные войска
Русская Планета 21 апреля в 03:10
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Футбол
Испанский телеканал: Зидан был единственным антидотом против Мостового
Испанский телеканал Movistar+ опубликовал в YouTube сюжет, посвящённый противостоянию бывшего нападающего «Сельты» Александра Мостового и экс-полузащитника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.
Чемпионат 10:11
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
Общество
В Ростове от коронавируса умер первый человек
В Ростове зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.
Donnews.ru 08:26
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Экономика
Набиуллина надела брошь в виде домика на пресс-конференцию
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина надела брошь в форме домика на пресс-конференцию после заседания совета директоров.
Газета.Ru 11:38
Общество
В Саратовской области разрешена работа парикмахерских
Руководитель штаба Александр Стрелюхин сообщил, что решение, разрешающее работу парикмахерских салонов, принято после консультации с региональным Роспотребнадзором.
Репортер64 11:18
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Шоу-бизнес
После выхода из комы Бабкина спросила о параде Победы
Надежда Бабкина, выйдя из комы, поинтересовалась, пройдет ли парад 9 мая. Об этом сообщил ее концертный директор.
Рамблер 00:32
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия 08:50
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека
Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей
При применении гидроксихлорохина Минздрав просит медиков перед этим сделать ребенку ЭКГ и в дальнейшем в ходе лечения постоянно проводить мониторинг ЭКГ.
Московский Комсомолец 10:43
Общество
Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер.
ТАСС 11:50
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Политика
В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино
«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
Известия 11:15
Здоровье
В Минздраве рассказали, кто менее подвержен коронавирусу
Ранее главный внештатный вирусолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что пик по заболеваемости новым коронавирусом в РФ пока не пройден, плато не достигнуто.
Росбалт 10:40
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Экономика
Правительство Москвы выделит субсидии на поддержку социального предпринимательства
Субъекты малого и среднего бизнеса, имеющие статус «социальное предприятие», получат поддержку — им выделят из городского бюджета субсидии в размере до одного миллиона рублей.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 11:44
Общество
Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом
Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях.
Телеканал 360° вчера в 21:56
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Пенсионный фонд упростил назначение некоторых пособий и пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) на фоне коронавируса упростил назначение некоторых пособий и пенсий, а также продлил возможность выплат без участия граждан, сообщается на сайте ведомства.
Парламентская газета 08:31
Здоровье
Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин
Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru вчера в 23:19
Гаджеты
Nvidia работает над 5-нанометровым процессором, но не для видеокарт
Судя по всему, Nvidia уже активно работает над таким CPU, но вряд ли он будет использоваться в видеокартах.
iXBT.com 06:49
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03