Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан микрофинансовым организациям (МФО) составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года.

с чего всё началось

Доля просроченной задолженности в портфеле почти не изменилась. Эксперты рассказали, что число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

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