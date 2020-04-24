Экономика
Мой БрянскЧисло задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось
Доля просроченной задолженности в портфеле почти не изменилась. Эксперты рассказали, что число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
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с чего всё началось
Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан микрофинансовым организациям (МФО) составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года.ТАССвчера в 21:03
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Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Авто
Из России ушел самый дешевый автомобиль в мире
Автопроизводитель из Индии Bajaj прекратил на российском рынке продажи малолитражного хетчбэка Qute. Машина считается самой дешевой в мире.
ФедералПресс 07:24
Общество
Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
Политика
Путин отменил пошлину для жителей Донбасса на получение гражданства РФ
Взимание государственной пошлины при получении паспорта гражданина РФ жителями Донбасса отменено указом российского президента Владимира Путина.
ИА Красная Весна 05:42
Шоу-бизнес
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой
"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 вчера в 04:38
Здоровье
Всех врачей и медсестер в Москве проверят на иммунитет к коронавирусу
В интервью Первому каналу Ракова добавила, что сейчас в борьбе с коронавирусом в Москве задействовано около 40% системы здравоохранения.
Эхо Москвы 04:03
Общество
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Общество
«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку
Вести.Ru вчера в 20:10
Экономика
Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей
Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна вчера в 15:46
Общество
В Пензенской области могут открыться салоны красоты, СТО и ателье
Роспотребнадзор РФ опубликовал рекомендации по организации работы парикмахерских, ателье, СТО, прачечных и химчисток в период распространения коронавирусной инфекции.
ПензаИнформ 05:05
Экономика
Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлен до 1 октября 2020 года
Банк России продлил сроки перевода пенсионеров на карты "Мир" до 1 октября текущего года вместо 1 июля, чтобы у пенсионеров не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы банков, говорится в сообщении на сайте регулятора.
ПРАЙМ 02:45
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Управляющий делами РПЦ митрополит Дионисий заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией и проходит лечение в стационаре.
ТАСС 04:59
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Политика
Донецку вернули название Сталино на три дня в году
Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
Культура
Стас Михайлов рассказал о здоровье на ZD AWARDS
Московский Комсомолец вчера в 12:19
Футбол
ДЮСШ «Осинники» еще не получила выплаты за переход Головина в «Монако»
Школа, где числился Головин с 2008-го по 2010 год, должна была получить за переход игрока из ЦСКА в «Монако» 225 тысяч евро.
Спорт-Экспресс 05:15
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Хоккей
Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022
Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.
Интерфакс-Спорт 06:21
Происшествия
В Оренбурге произошёл крупный пожар на машинно-ремонтной станции
Оренбург, 24 апреля 2020, 12:15 — REGNUM В Оренбурге 24 апреля крупный пожар произошел на машинно-ремонтной станции, расположенной на ул. Шрссейной.
REGNUM 05:15
Политика
США планируют усилить присутствие в Арктике
RT на русском вчера в 16:32
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Здоровье
В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии, рассказал в интервью "Российской газете" главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Захарова рассказала, что Лавров самоизолировался на работе
Министр иностранных дел России Сергей Лаврову на фоне пандемии COVID-19 самоизолировался на работе.
Daily Storm 06:16
Общество
Власти выпустят рекомендации для россиян по поведению на майские праздники
Роспотребнадзор по предложению премьер-министра России Михаила Мишустина собирается подготовить специальные рекомендации по поведению в праздничные майские дни с учетом ограничений из-за коронавируса.
Комсомольская правда 07:25
Здоровье
В России зафиксировали снижение смертности в 2019 году
Сокращение смертности в России составило 1,6% за весь 2019 год.
ИА Красная Весна 07:26
Общество
Власти Алтая ввели карантин в Змеиногорском районе
Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. Очень важный момент: мы запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района.
ИА Красная Весна 06:12