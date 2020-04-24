Экономика

Lenta.ruLenta.ruЧисло задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое

Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое. В конце марта количество просроченных более чем на 90 дней ссуд граждан составило до 4,4 миллиона, что на 47 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

Долги россиян МФО выросли на 47% за год

Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан микрофинансовым организациям (МФО) составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года.
ТАССвчера в 21:03

Подробнее о событии

В России число должников по микрокредитам выросло в 1,5 раза

REGNUM02:13

Долги граждан по микрокредитам выросли на 47% за год

Газета.Ru01:18

Долги россиян перед МФО за год увеличились на 47%

VSE42.RUвчера в 22:36

Просроченные долги граждан РФ по микрокредитам выросли на 47% к 2019 году

ИА Красная Весна00:29

Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое

Lenta.ru00:05

Число россиян, задолжавших МФО, выросло почти вдвое

Накануне.Ru01:12

Долги россиян МФО выросли на 47% за год

ТАССвчера в 21:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:04, Ашберн
Шоу-бизнес

Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»

WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
247
Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 22 апреля в 05:01
122
Авто

Объявлены цены на внедорожники Haval H5

Рамный внедорожник Great Wall Hover возвращается на наш рынок под именем Haval H5.
Авторевю 22 апреля в 07:51
93
Общество

В Псковской области резко увеличилось число зараженных коронавирусом

23 апреля вечером Михаил Ведерников в инстаграме сообщил о резком росте числа заболевших коронавирусом в Псковской области — теперь в регионе 93 случая (утром 23 апреля было 73).
Луки.ру 02:00
7
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
753
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших превысило 6 тысяч

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 415 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 21 апреля в 03:16
6
Происшествия

В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе на улице

По данным пресс-службы, информация о конфликте со стрельбой между двумя мужчинами на улице Федора Абрамова поступила в ночь на четверг.
РИА Новости вчера в 03:46
1
Общество

Ещё одно лекарство от коронавируса не прошло клинические испытания

Ранее Лайф сообщал, что в Китае провели испытания эффективности при лечении коронавирусной инфекции популярного в России препарата "Арбидол".
Life.ru вчера в 17:44
Технологии

«ВКонтакте» объединят с госплатформой для онлайн-обучения школьников

Сервисы «ВКонтакте» интегрируют в разрабатываемую Минпросвещения и Минкомкосвязи платформу для дистанционного обучения школьников.
Афиша Daily вчера в 10:37
31
Футбол

Вратарь сборной России по футболу заявил о «продаже СССР американцам»

Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев заявил, что больший негатив испытывает к людям, которые продали СССР американцам.
РБК 02:40
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Общество

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 12 часов

При создании системы разработчики исходили из того, что в каждом регионе пропуск захотят получить около 10% жителей.
РБК 01:30
195
Общество

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
391
Экономика

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
14
Экономика

Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии

Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
Шоу-бизнес

Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове

РИА Новости вчера в 21:40
20
Хоккей

Орр — лучший защитник НХЛ с 1953 года, россияне не вошли в топ-16

Sport24.ru 02:42
Экономика

В США призвали развивающиеся страны раскрыть долги перед Китаем

Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов».
Московский Комсомолец 00:41
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Единоборства

Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо

Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 22 апреля в 15:29
80
Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 22 апреля в 08:38
237
Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
1,2K
Политика

Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума

Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
15
Политика

Совфед проанализирует закон о контрсанкциях

Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» определяет список запретов, которые российские власти могут применять в ответ на санкции иностранных государств против России.
Коммерсантъ вчера в 18:27
50
Авто

Lada представила особую Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа для Беларуси

В России, напомним, цены на LADA Vesta SW стартуют от 715 900 рублей.
Автоновости дня 22 апреля в 10:09
2
Здоровье

Министр здравоохранения Амурской области ушла с поста

Евгения Жарновникова начала исполнять обязанности главы ведомства в мае 2019-го после ухода прежнего министра Андрея Субботина.
Амурская правда 02:53
Общество

ВОЗ одобрила девять российских разработок вакцин против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
18
Здоровье

В Приморье открыли госпиталь для больных коронавирусом на 400 коек

РИА Новости 02:21
Общество

Жителям Чехии разрешили поездки за границу

Режим ЧП был введен в Чехии 12 марта, позднее его продляли до 30 апреля.
Коммерсантъ вчера в 19:29
28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное