Экономика
Lenta.ruЧисло задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое
Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое. В конце марта количество просроченных более чем на 90 дней ссуд граждан составило до 4,4 миллиона, что на 47 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось
Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан микрофинансовым организациям (МФО) составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года.ТАССвчера в 21:03
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