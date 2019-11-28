Экономика
ВедомостиЧисло заемщиков МФО с начала года увеличилось почти на 25%
Число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с января по сентябрь этого года увеличилось на 24% до 11 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина.
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Наука
Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин
Показатель SMR, равный 40, показывает, что вероятность смерти космонавта от болезней или травм на 60 процентов ниже, чем у среднестатистического российского мужчины.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Политика
Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»
Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии "Единая Россия".
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Происшествия
Девять человек погибли в результате авиакатастрофы в США
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Напомним, в запланированном на 9 декабря саммите в нормандском формате примут участие главы государств Франции, Германии, России и Украины.
Общество
В ЕС начали расследовать методы Google по сбору данных
Антимонопольные органы Евросоюза проводят расследование в отношении методов сбора данных компанией Google.
Общество
Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО
Производители и продавцы техники обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России гаджеты.
Кино
Премьеру «На полвека поэзии позже» отложили на неделю
Нужиньский извинился перед поклонниками, которые долго ждали фильм, — тем более что его выход уже откладывали. ("Если уж начали переносить премьеру, трудно отучиться", — пошутил он).
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Гааге
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого были ранены трое подростков, говорится в заявлении следователей.
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Армия и оружие
В Казани модернизировали и отправили на испытания первый Ту-160М
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что военные получат первый серийный Ту-160М в 2021 году.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Во время церемонии запуска газопровода TANAP, трансляцию которого вел телеканал «Эн-ти-ви», Эрдоган назвал запуск «Турецкого потока» очень важным для Анкары шагом.
Технологии
В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото
Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
Политика
Максим Галкин отверг президентские амбиции
Ранее общественный резонанс вызвало выступление юмориста в Новосибирске, во время которого он заявил о цензуре на российском телевидении.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Единоборства
Боксер Беспутин стал чемпионом мира по версии WBA
В поединке за звание чемпиона мира Александру Беспутину противостоял другой российский боксер Раджаб Бутаев.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
Маркировка вводитcя для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и поcтельного белья.
Происшествия
В перестрелке полиции и наркокартеля в Мексике погибли 14 человек
В ходе перестрелки погибли пять человек, сообщает РИА Новости.
Политика
Indian Express: Россия создаст военную базу в Индийском океане
Мохан утверждает, что российская военная база в Индийском океане станет "новой стратегической активностью на Ближнем Востоке и в Африке".
Хоккей
В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин
Музыка
Фадеев раскрыл исполнителя MALFA
По информации «Газеты.ru», на выступлении Фадеев исполнил композицию So long, которая принадлежит проекту MALFA.