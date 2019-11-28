Экономика

ВедомостиВедомостиЧисло заемщиков МФО с начала года увеличилось почти на 25%

Число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с января по сентябрь этого года увеличилось на 24% до 11 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина.
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