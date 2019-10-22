Общество
РИА НовостиКоличество заключенных в России достигло исторического минимума
"Следуют отметить, что численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории России", — добавили в пресс-бюро.
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Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
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Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
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Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Происшествия
Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение
Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
Известия 08:00
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 08:43
Политика
СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.
RT на русском 09:34
Футбол
«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»
«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru 08:31
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 14:52
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
РБК 07:15
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей
Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.
Газета.Ru 09:33
Здоровье
Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя
Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Слово и Дело вчера в 14:57
Общество
Суд оштрафовал «Мемориал» как иноагента
Тверской районный суд Москвы наложил штраф на правозащитное общество "Мемориал" за нарушение правил ведения деятельности организации, внесенной в реестр НКО-иноагентов.
Московский Комсомолец 08:24
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар».
Коммерсантъ 09:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Футбол
Директор МЮ заявил, что задача команды — выиграть чемпионство
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что цель клуба — победа в Английской премьер-лиге (АПЛ).
RT на русском 08:24
Общество
Обещавшая не рожать британка забеременела в 22-й раз
Семья не хотела заводить новых детей еще после рождения двадцатого ребенка. Ранее женщина в Индии родила в возрасте 75 лет.
Москва 24 вчера в 11:08
Армия и оружие
Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии
«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 05:33
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 10:07
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Известия 06:19
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
Отношение к русским в Эстонии стало лучше
О своих впечатления о посещении Эстонии рассказал американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico.
Русская Планета 06:39
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 18:15