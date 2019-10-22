Общество

РИА НовостиРИА НовостиКоличество заключенных в России достигло исторического минимума

"Следуют отметить, что численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории России", — добавили в пресс-бюро.
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