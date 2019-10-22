«На 1 октября 2019 года в исправительных колониях уголовно-исполнительной системы РФ содержалось 434 тыс. осужденных», — говорится в сообщении. При этом в начале года было более 463 тыс. заключенных. За 2019 год число заключенных снизилось на 29 тыс. человек, отметили во ФСИН.

Политика Путин и Макрон обсудили безальтернативность минских соглашений «При обсуждении возможности проведения очередного саммита "нормандской четверки" президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения минских соглашений», - заявили в Кремле.

Политика Песков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана будут сложными Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник будут продолжительными и сложными, прогнозирует пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Авто Новый BMW M3 заметили без камуфляжа Под капотом может оказаться 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» S58, известная нам по кроссоверам X3 M и X4 M. Ранее глава подразделения BMW M Маркус Флаш намекал, что M3 оснастят модернизированной версией S58, это может означать, что модификации Competition может превысить отметку в 510 л.с. Дата презентации BMW M3 шестого поколения пока не объявлена.

Общество Дело Серебренникова вернули в суд Уголовное дело театрального и кинорежиссера Кирилла Серебренникова вернулось в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение суда.

Происшествия В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.

Игры Darksiders Genesis получила дату релиза и кинематографичный трейлер THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.

Политика Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза 17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.

Экономика Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.