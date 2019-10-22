Общество

РБКРБКЧисло заключенных в России достигло исторического минимума

«На 1 октября 2019 года в исправительных колониях уголовно-исполнительной системы РФ содержалось 434 тыс. осужденных», — говорится в сообщении. При этом в начале года было более 463 тыс. заключенных. За 2019 год число заключенных снизилось на 29 тыс. человек, отметили во ФСИН.
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Во ФСИН прокомментировали снижение числа заключённых в России

RT на русском11:13

Число осужденных в России упало до исторического минимума

Газета.Ru11:10

В России число содержащихся в СИЗО впервые составляет менее 100 тыс. человек

ТАСС07:28

Численность осужденных в России достигла исторического минимума

Комсомольская правда07:34

ФСИН объявила о рекорде по количеству заключенных

Интерфакс07:32

Количество заключенных в России достигло исторического минимума

РИА Новости07:31

В России рекордно снизилось число заключенных

Известия07:50
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В Японии началась церемония восшествия на престол нового императора Нарухито.
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Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
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Дело Серебренникова вернули в суд

Уголовное дело театрального и кинорежиссера Кирилла Серебренникова вернулось в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение суда.
Газета.Ru 09:02
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В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

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Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
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Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.
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Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
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