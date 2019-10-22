Общество
РБКЧисло заключенных в России достигло исторического минимума
«На 1 октября 2019 года в исправительных колониях уголовно-исполнительной системы РФ содержалось 434 тыс. осужденных», — говорится в сообщении. При этом в начале года было более 463 тыс. заключенных. За 2019 год число заключенных снизилось на 29 тыс. человек, отметили во ФСИН.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Политика
В Сочи на саммит «Россия – Африка» приедут главы 43 африканских стран
С 23 по 24 октября в Сочи пройдет саммит «Россия – Африка», на который прибудут президенты и главы правительств сорока трех африканских стран.
Происшествия
В Москве девочку-младенца оставили на улице
Уже выяснилось, что младенца бросил на улице неизвестный мужчина. Следователи начали искать родственников девочки.
Общество
В Японии началась церемония восшествия на престол нового императора
В Японии началась церемония восшествия на престол нового императора Нарухито.
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей
В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Политика
Путин и Макрон обсудили безальтернативность минских соглашений
«При обсуждении возможности проведения очередного саммита "нормандской четверки" президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения минских соглашений», - заявили в Кремле.
Общество
В российские вузы начнут поступать через интернет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ведется работа над поступлением в российские вузы через интернет.
Экономика
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке гречки в России
Министерство сельского хозяйства России оценило ситуацию на рынке гречневой крупы.
Авто
Какой двигатель лучше – турбо или атмосферный?
Политика
Песков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана будут сложными
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник будут продолжительными и сложными, прогнозирует пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Авто
Новый BMW M3 заметили без камуфляжа
Под капотом может оказаться 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» S58, известная нам по кроссоверам X3 M и X4 M. Ранее глава подразделения BMW M Маркус Флаш намекал, что M3 оснастят модернизированной версией S58, это может означать, что модификации Competition может превысить отметку в 510 л.с. Дата презентации BMW M3 шестого поколения пока не объявлена.
Армия и оружие
Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
Общество
Дело Серебренникова вернули в суд
Уголовное дело театрального и кинорежиссера Кирилла Серебренникова вернулось в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение суда.
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие у больных зависимость
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил лекарственные препараты, которые вызывают зависимость у больных.
Кино
СМИ: Карен Гиллан придёт на смену Джонни Деппу в ребуте «Пиратов Карибского моря»
Здоровье
Малышева назвала лекарства, которые нельзя принимать с алкоголем
По словам Елены Малышевой, антигистаминные препараты, взаимодействуя с алкоголем, оказывают влияние на ферменты печени.
Игры
Darksiders Genesis получила дату релиза и кинематографичный трейлер
THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.
Финансы
Силуанов дал оценку возможному снижению ключевой ставки ЦБ
Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал возможное снижение ключевой ставки Центрального банка России.
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета
Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ.
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Политика
Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк
Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.
Футбол
«Чёрный паук»: «Динамо» представило видео с Яшиным в роли супергероя
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Политика
Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.