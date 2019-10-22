Число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в этом году снизилось на шесть процентов — до 434 тысяч человек, сообщило пресс-бюро ФСИН. Так, уточнили в ведомстве, на 1 октября числилось 434 303 осужденных, тогда как еще в начале года их было более 463 тысяч.

с чего всё началось

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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