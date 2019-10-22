Численность осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в течение 2019 года снизилась еще на 6%, до 434 тысяч человек, сообщает во вторник пресс-Бюро ФСИН России.

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