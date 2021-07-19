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Общество

Число закрытых ИП в России выросло почти в два раза за год

Как передает ТАСС, за шесть месяцев текущего года в стране закрылись 545,8 тыс. индивидуальных предприятий.
Коммерсантъ
Наименьшую жизнеспособность показали предприниматели Чечни (там закрылось в 3,5 раза больше ИП, чем годом ранее), Дагестана ("смертность" выросла в 3,3 раза) и Чукотки (2,5 раза).
ТАСС
ИП) и Санкт-Петербург (рост в 2,3 раза; закрылось 27 тыс.
ТАСС
Большинство ИП (51,4%) закрывались по собственной инициативе.
News.ru

С чего всё началось

Эксперты сообщили, что количество закрытых ИП за год в России выросло почти в два раза

По данным аналитики, за шесть месяцев 2021 года в России закрылось 545,8 тыс. индивидуальных предприятий, что почти в два раза больше по сравнению с первым полугодием коронавирусного 2020 года.
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