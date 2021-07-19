КоммерсантъЧисло закрытых ИП в России выросло почти в два раза за годКак передает ТАСС, за шесть месяцев текущего года в стране закрылись 545,8 тыс. индивидуальных предприятий.КоммерсантъНаименьшую жизнеспособность показали предприниматели Чечни (там закрылось в 3,5 раза больше ИП, чем годом ранее), Дагестана ("смертность" выросла в 3,3 раза) и Чукотки (2,5 раза).ТАССИП) и Санкт-Петербург (рост в 2,3 раза; закрылось 27 тыс.ТАССБольшинство ИП (51,4%) закрывались по собственной инициативе.News.ruЧитать далееСвернутьBFM-НовосибирскBFM-НовосибирскРБК Санкт-ПетербургТагилСити.руМоллы.RuРБК НовосибирскZnak.comОрловские новостиРоссийская газетаЕкатеринбург-ТВБизнес журналНовый ДеньС чего всё началосьЭксперты сообщили, что количество закрытых ИП за год в России выросло почти в два разаПо данным аналитики, за шесть месяцев 2021 года в России закрылось 545,8 тыс. индивидуальных предприятий, что почти в два раза больше по сравнению с первым полугодием коронавирусного 2020 года.ТАСС01:17Подробнее о событииВ России стали исчезать бизнесменыLenta.ru09:37Число закрытых ИП в России выросло почти в два раза за годКоммерсантъ07:44Эксперты сообщили, что количество закрытых ИП за год в России выросло почти в два разаТАСС01:17В Свердловской области за полгода количество ИП сократилось почти на третьZnak.com06:53В России почти в два раза выросло количество закрытых ИПНовый День06:43В России закрылось максимальное число ИП за последние восемь летNews.ru02:10Индивидуальные предприниматели становятся самозанятымиРоссийская газета07:09Показать ещёОценить20Поделиться