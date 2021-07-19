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Общество

Число закрытых ИП в России выросло почти в два раза за год

Как передает ТАСС, за шесть месяцев текущего года в стране закрылись 545,8 тыс. индивидуальных предприятий.
Коммерсантъ
ИП) и Санкт-Петербург (рост в 2,3 раза; закрылось 27 тыс.
ТАСС
Рост числа закрывающихся ИП был зафиксирован во всех регионах России.
News.ru
Еще 47,1% ИП исключили из реестра индивидуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа.
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С чего всё началось

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