Российские футболисты Иван Князев, Дарья Мещерякова и Владимир Обухов дисквалифицированы по решению дисциплинарного комитета ФИФА за нарушение антидопинговых правил и дисциплинарного кода ФИФА, сообщает пресс-служба организации.
В заброшенном коттеджном поселке на территории Агалатовского поселения Всеволожского района Ленобласти закапывают "частную тюрьму", расположенную в бункере одного из домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что в число нерешённых проблем страны входят бедность, низкие доходы семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.