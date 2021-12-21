В 2021 году ликвидация бизнесов пошла на спад и по итогам 11 месяцев оказалась на 25,9% ниже по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом: в январе - ноябре текущего года были закрыты 345,66 тыс. компаний против 466,23 тыс. годом ранее.
Правозащитники ФБР подчеркнули, что практика обращения полиции с представителями коренных народов США имеет множественные признаки продолжающегося геноцида, который де-факто не прекратился с момента образования страны в XVIII веке.
В сентябре IVECO (входит в состав CNH Industrial) и Nikola Corporation объявили о подписании соглашения с администрацией порта Гамбург AöR (HPA), касающийся продажи до 25 электрических грузовиков Nikola Tre.