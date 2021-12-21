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Число закрытых российских компаний снизилось до минимума за 6 лет

В 2021 году ликвидация бизнесов пошла на спад и по итогам 11 месяцев оказалась на 25,9% ниже по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом: в январе - ноябре текущего года были закрыты 345,66 тыс. компаний против 466,23 тыс. годом ранее.
ТАСС
В результате количество закрытых бизнесов за период с января по ноябрь оказалось на минимуме с 2015 года, как и разница между открытыми и ликвидированными предприятиями.
ТАСС
По инициативе владельцев было ликвидировано 12% предприятий (42,5 тыс.), 2% компаний обанкротились (6,4 тыс.).
ТАСС
В 62% случаев (214,1 тыс.) компании закрывали по решению Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за недостоверных данных об учредителе, директоре или адресе регистрации.
Коммерсантъ

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