В 2021 году ликвидация бизнесов пошла на спад и по итогам 11 месяцев оказалась на 25,9% ниже по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом: в январе - ноябре текущего года были закрыты 345,66 тыс. компаний против 466,23 тыс. годом ранее.