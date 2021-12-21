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Число закрытых российских компаний снизилось до минимума за шесть лет

С января по ноябрь 2021 года закрылось 345,66 тыс. российских компаний.
Коммерсантъ
Число закрытий предприятий особенно заметно снизилось в Псковской области (на 67,6%), Кабардино-Балкарии (-62,7%), Ингушетии (-62,3%), Калининградской области (-61,1%), Оренбургской области (-56%), Чувашии (-53%), Красноярском крае (-51,2%), Якутии (-43,9%), Адыгее (-43,5%) и Мордовии (-42,6%).
ТАСС
Основная часть закрытых компаний обладала признаками недобросовестного бизнеса и была ликвидирована по решению ФНС.
ТАСС
По инициативе владельцев было ликвидировано 12% предприятий (42,5 тыс.), 2% компаний обанкротились (6,4 тыс.).
Infopro54

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