Число закрытий предприятий особенно заметно снизилось в Псковской области (на 67,6%), Кабардино-Балкарии (-62,7%), Ингушетии (-62,3%), Калининградской области (-61,1%), Оренбургской области (-56%), Чувашии (-53%), Красноярском крае (-51,2%), Якутии (-43,9%), Адыгее (-43,5%) и Мордовии (-42,6%).
Западные аналитики считают инициативу Путина невыполнимой, поскольку Москва якобы выставила Вашингтону и НАТО нереализуемые требования. ruy.ru Датские обозреватели считают, что после российского ультиматума есть два сценария.
С 1 января следующего года размер страховых выплат неработающих российских пенсионеров будет увеличен на 5,9%. Произойдет это из-за плановой индексации, которую ежегодно проводят власти Российской Федерации.