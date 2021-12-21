КоммерсантъЧисло закрытых российских компаний снизилось до минимума за шесть летС января по ноябрь 2021 года закрылось 345,66 тыс. российских компаний.КоммерсантъОсновная часть закрытых компаний обладала признаками недобросовестного бизнеса и была ликвидирована по решению ФНС.ТАССВ результате количество закрытых бизнесов за период с января по ноябрь оказалось на минимуме с 2015 года, как и разница между открытыми и ликвидированными предприятиями.ТАССЗа 11 месяцев 2020 года число закрытых бизнесов превысило количество открытых на 269,68 тысячи.КомпанияЧитать далееСвернутьКМВ НовостиКМВ НовостиЦентральная Служба НовостейIvbg.ruКомсомольская правдаInfopro54RB.RUСибдепоФАНNewstracker.ruТелеканал UTVTatCenterZnak.comРБК Ростов-на-ДонуLipetskMedia.ruРБК КалининградОрёлТаймсГазета.RuЭкономика сегодняРБК КавказВзгляд-инфоМоллы.RuEAOmedia.ruПодробнее о событииВ Тюменской области, Югре и ЯНАО в этом году закрылось почти 5,5 тыс. компанийZnak.com01:48Число закрытий российских компаний упало до минимума за шесть летТАСС00:07Самое цитируемоеЧисло закрытых компаний в России в 2021 году упало до минимума за шесть летКомсомольская правда02:06В России до минимума снизилось число закрытых компанийEastRussia01:00Число закрытых компаний в РФ снизилось до шестилетнего минимумаЭкономика сегодня02:32Число закрытых российских компаний снизилось до минимума за шесть летКоммерсантъ00:23FinExpertiza: показатель смертности бизнеса в РФ по итогам 11 месяцев года рекордно упалLenta.ru00:00Показать ещёОценить70Поделиться