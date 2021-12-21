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Число закрытых российских компаний снизилось до минимума за шесть лет

С января по ноябрь 2021 года закрылось 345,66 тыс. российских компаний.
Коммерсантъ
Основная часть закрытых компаний обладала признаками недобросовестного бизнеса и была ликвидирована по решению ФНС.
ТАСС
В результате количество закрытых бизнесов за период с января по ноябрь оказалось на минимуме с 2015 года, как и разница между открытыми и ликвидированными предприятиями.
ТАСС
За 11 месяцев 2020 года число закрытых бизнесов превысило количество открытых на 269,68 тысячи.
Компания

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В Тюменской области, Югре и ЯНАО в этом году закрылось почти 5,5 тыс. компаний
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