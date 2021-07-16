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Экономика

Число закрытых с начала года компаний в России стало рекордным за 6 лет

Число закрывшихся с начала года юридических лиц и прекративших свою деятельность индивидуальных предпринимателей в России достигло 724 тыс., следует из данных Федеральной налоговой службы.
РБК
Еще более 258 тыс. индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств были исключены из госреестра как недействующие.
РБК
Под эту меру попадают предприниматели, которые более 15 месяцев не сдают налоговую отчетность или не продлевают действие патента.
РБК
В общей сложности в 2021 году с рынка ушло 724 тыс. юрлиц и ИП.
ИА Клерк.Ру

С чего всё началось

Безвременно закрыто: за полгода в РФ ликвидировано 725 тыс. компаний

В общей сложности на фоне преодоления последствий пандемического кризиса в 2021 году с рынка ушло 724 тыс. юрлиц и ИП. Это рекорд с 2013 года: тогда деятельность прекратило 820 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.
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