В общей сложности на фоне преодоления последствий пандемического кризиса в 2021 году с рынка ушло 724 тыс. юрлиц и ИП. Это рекорд с 2013 года: тогда деятельность прекратило 820 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.

Известия 17:01