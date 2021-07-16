РБКЧисло закрытых с начала года компаний в России стало рекордным за 6 летЧисло закрывшихся с начала года юридических лиц и прекративших свою деятельность индивидуальных предпринимателей в России достигло 724 тыс., следует из данных Федеральной налоговой службы.РБКЕще более 258 тыс. индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств были исключены из госреестра как недействующие.РБКПод эту меру попадают предприниматели, которые более 15 месяцев не сдают налоговую отчетность или не продлевают действие патента.РБКВ общей сложности в 2021 году с рынка ушло 724 тыс. юрлиц и ИП.ИА Клерк.РуЧитать далееСвернутьНовый ДеньНовый ДеньИзвестия66.ruГоворит НотариатКапитал страныНовые ИзвестияС чего всё началосьБезвременно закрыто: за полгода в РФ ликвидировано 725 тыс. компанийВ общей сложности на фоне преодоления последствий пандемического кризиса в 2021 году с рынка ушло 724 тыс. юрлиц и ИП. Это рекорд с 2013 года: тогда деятельность прекратило 820 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.Известия17:01Подробнее о событииВ России «вымирает» тысяча компаний в день. Государство поддержало в основном «своих»Капитал страны06:51С начала года закрылось рекордное число компаний и ИП в РоссииНовый День05:52Число закрывшихся в России предприятий достигло пика с 2013 года66.ru06:26За полгода в РФ ликвидировано почти 700 тысяч ИП и юрлицБизнес.Ру06:00В России закрылось рекордное число компаний в 2021 годуPiter.tv06:40Число закрытых с начала года компаний в России стало рекордным за 6 летРБК04:50Безвременно закрыто: за полгода в РФ ликвидировано 725 тыс. компанийИзвестия17:01Показать ещёОценить40Поделиться