Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Число закрывшихся с начала года компаний в России составило 724 тысячи

Число закрывшихся с начала года компаний (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в России составило 724 тысячи, следует из данных Федеральной налоговой службы.
Lenta.ru
Еще более 258 тыс. индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств были исключены из госреестра как недействующие.
РБК
Более 29 тыс. компаний самостоятельно приняли решение прекратить деятельность, а 4 тыс. перестали существовать в результате реорганизации.
Известия
Всего за первое полугодие 2021 года было зарегистрировано 410 тысяч ИП и 121 тысяча юрлиц.
Lenta.ru

С чего всё началось

Безвременно закрыто: за полгода в РФ ликвидировано 725 тыс. компаний

В январе–июне 2021 года количество закрывшихся ИП и фермерских хозяйств составило 553 тыс. — на 81% больше, чем в аналогичный период 2020-го.
Известия17:01

Подробнее о событии

С начала года закрылось рекордное за шесть лет число компаний

Новые Известия06:08

В России закрылось рекордное число компаний в 2021 году

Piter.tv06:40

Число закрывшихся в России предприятий достигло пика с 2013 года

66.ru06:26

Число закрывшихся с начала года компаний в России составило 724 тысячи

Lenta.ru07:46

С начала года закрылось рекордное число компаний и ИП в России

Новый День05:52

Число закрытых с начала года компаний в России стало рекордным за 6 лет

РБК04:50

Безвременно закрыто: за полгода в РФ ликвидировано 725 тыс. компаний

Известия17:01
Интересное

Константин Лепехин — о Суперкубке России: «Следует ожидать осторожной игры. Интрига будет сохраняться до конца»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча за Олимп-Суперкубок России против «Локомотива», а также прокомментировал переход вратаря Андрея Лунева в немецкий «Байер».
Матч ТВ13:18

«Мне был открыт канал: вы — стадо». Певица Любовь Казарновская призвала людей одуматься и не стать биороботами

В эмоциональном и полном отсылок к Библии, Будде, каббале и прочим религиозным течениям видео Казарновская призвала людей одуматься, чтобы не стать биороботами.
Super.ru05:54