Lenta.ruЧисло закрывшихся с начала года компаний в России составило 724 тысячиЧисло закрывшихся с начала года компаний (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в России составило 724 тысячи, следует из данных Федеральной налоговой службы.Lenta.ruЕще более 258 тыс. индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств были исключены из госреестра как недействующие.РБКБолее 29 тыс. компаний самостоятельно приняли решение прекратить деятельность, а 4 тыс. перестали существовать в результате реорганизации.ИзвестияНаибольшее число компаний было закрыто по решению самих бизнесменов.Центральная Служба НовостейЧитать далееСвернутьАБНАБНЦентральная Служба НовостейГород55.руСеверпостИзвестияКапитал страныИА Красная ВеснаГоворит Нотариат66.ruНовый ДеньПравда УрФОНовые ИзвестияС чего всё началосьБезвременно закрыто: за полгода в РФ ликвидировано 725 тыс. компанийВ январе–июне 2021 года количество закрывшихся ИП и фермерских хозяйств составило 553 тыс. — на 81% больше, чем в аналогичный период 2020-го.Известия17:01Подробнее о событииЧисло закрывшихся с начала года компаний в России составило 724 тысячиLenta.ru07:46С начала года закрылось рекордное число компаний и ИП в РоссииНовый День05:52Число закрывшихся в России предприятий достигло пика с 2013 года66.ru06:26С начала года закрылось рекордное за шесть лет число компанийНовые Известия06:08В России закрылось рекордное число компаний в 2021 годуPiter.tv06:40Число закрытых с начала года компаний в России стало рекордным за 6 летРБК04:50Безвременно закрыто: за полгода в РФ ликвидировано 725 тыс. компанийИзвестия17:01Показать ещёОценить107Поделиться