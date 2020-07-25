Путешествия
КоммерсантъЧисло запросов про Танзанию в «Яндексе» увеличилось в 65 раз
В «Яндексе» сообщили о 65-кратном росте числа поисковых запросов про Танзанию. В «Яндекс.Путешествиях» африканскую страну стали искать в 200 раз чаще. Ранее Россия решила открыть границы с Танзанией, Великобританией и Турцией.
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с чего всё началось
Интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" взлетел в 65 раз после информации о восстановлении авиасообщения с этой страной, а в "Яндекс.Путешествиях" - более чем в 200 раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.РИА Новости08:00
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В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
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Таджикистан просит Россию возобновить авиасообщение
Таджикистан официально уведомил российскую сторону о решении правительства страны восстановить авиасообщение с Россией.
Газета.Ru 11:41
Религия
Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в соборе Святой Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз.
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
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Два российских фильма оценит жюри Венецианского кинофестиваля
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Политическая Экспертиза вчера в 14:00
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На фото показали грядущий смартфон Samsung Note 20 в рабочем состоянии
Недавно на фото показали грядущий смартфон Samsung Note 20 Ultra в рабочем состоянии. О снимках рассказали в видеоблоге Sakitech.
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