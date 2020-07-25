Интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" взлетел в 65 раз после информации о восстановлении авиасообщения с этой страной, а в "Яндекс.Путешествиях" - более чем в 200 раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

с чего всё началось

В «Яндексе» сообщили о 65-кратном росте числа поисковых запросов про Танзанию. В «Яндекс.Путешествиях» африканскую страну стали искать в 200 раз чаще. Ранее Россия решила открыть границы с Танзанией, Великобританией и Турцией.

Число запросов про Танзанию в «Яндексе» увеличилось в 65 раз

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