Путешествия
КоммерсантъЧисло запросов про Танзанию в «Яндексе» увеличилось в 65 раз
В «Яндексе» сообщили о 65-кратном росте числа поисковых запросов про Танзанию. В «Яндекс.Путешествиях» африканскую страну стали искать в 200 раз чаще. Ранее Россия решила открыть границы с Танзанией, Великобританией и Турцией.
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с чего всё началось
Интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" взлетел в 65 раз после информации о восстановлении авиасообщения с этой страной, а в "Яндекс.Путешествиях" - более чем в 200 раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.РИА Новости08:00
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Армия и оружие
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Как сообщает агентство "РГ", несколько лет назад отечественные оружейники сконструировали новую боевую машину огневой поддержки, получившую название "Торос".
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Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
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Мясников предлагает увеличить штраф за использование телефона за рулем
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