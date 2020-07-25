Путешествия

КоммерсантъКоммерсантъЧисло запросов про Танзанию в «Яндексе» увеличилось в 65 раз

В «Яндексе» сообщили о 65-кратном росте числа поисковых запросов про Танзанию. В «Яндекс.Путешествиях» африканскую страну стали искать в 200 раз чаще. Ранее Россия решила открыть границы с Танзанией, Великобританией и Турцией.
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с чего всё началось

Интерес к Танзании в «Яндекс.Поиске» взлетел в 65 раз

Интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" взлетел в 65 раз после информации о восстановлении авиасообщения с этой страной, а в "Яндекс.Путешествиях" - более чем в 200 раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
РИА Новости08:00

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Число запросов про Танзанию в «Яндексе» увеличилось в 65 раз

Коммерсантъ11:06

Россияне стали в 65 раз чаще искать информацию о Танзании в «Яндекс.Поиске»

Эхо Москвы10:32

Интерес к Танзании в «Яндекс.Поиске» взлетел в 65 раз

РИА Новости08:00

Пляжи Танзании ворвались в топ курортов у россиян

Российская газета08:30

Интерес к Танзании в «Яндекс.Поиск» взлетел в 65 раз

Известия08:06

Россияне после открытия перелетов в Танзанию стали искать ее на картах

РБК09:08

Яндекс заявил, что интерес россиян к Танзании взлетел в 200 раз

Газета.Ru07:45
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Происшествия

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
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Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета 09:54
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В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

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Футбол

РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами

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Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Гоша Куценко рассказал в Instagram о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
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Единоборства

Кадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и Исмаиловым

Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Футбол

«Зенит» забил пенальти «Химкам» на 84-й минуте и выиграл Кубок России

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Общество

Южная Корея и Россия могут восстановить авиасообщение с 1 августа

Республика Корея и Россия планируют снять ограничения на международные рейсы уже с 1 августа.
ТурДом 05:35
Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Происшествия

Голубев рассказал о состоянии экс-главы «Ростсельмаша»

Состояние бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова после нападения остается тяжелым.
Известия 10:30
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Известия вчера в 03:18
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Политика

Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»

Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
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Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
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Политика

Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
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Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
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Армия и оружие

В России появилась неубиваемая боевая машина для арктических условий

Как сообщает агентство "РГ", несколько лет назад отечественные оружейники сконструировали новую боевую машину огневой поддержки, получившую название "Торос".
ГЛАС.RU 03:05
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Общество

Разработана многоразовая маска, нейтрализующая коронавирус

Вести.Ru 08:45
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Общество

На Урале писатель Владислав Крапивин госпитализирован с пневмонией

REGNUM 06:38
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Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
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Киберспорт

Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 11:15
Армия и оружие

Дрозденко: Захват Курильских островов Японией займет не более 6 дней

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на мнение российского военного эксперта Дмитрия Дрозденко, сообщили, что Япония может достаточно быстро взять силой Курильские острова, если захочет это сделать.
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
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Наука

Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
РБК вчера в 11:50
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Шоу-бизнес

Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания

РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
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Музыка

Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен

Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Недавно начались продажи на рынке нашей страны внедорожника Niva с логотипом бренда Lada.
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
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Общество

Американские ученые рассказали, сколько должен длиться идеальный секс

Оптимальный секс длится 7-13 минут. Более 10 минут секса – это долгий половой акт.
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Общество

Мясников предлагает увеличить штраф за использование телефона за рулем

Врач сравнил наказание за вождение в пьяном виде со штрафом за использование телефона за рулем.
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Танзания
Государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе - с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге - с Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является Индийский океан.
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