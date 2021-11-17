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Жизни еще шести человек унес коронавирус в Калужской области за последние сутки

Федеральный оперштаб опубликовал обновленную статистику по коронавирусу на 17 ноября.В источнике

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