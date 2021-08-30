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В России выявили 18 325 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 23 июня

За последние сутки в России выявили 17 813 человек, заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
РБК
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 624.
ТАСС
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 795 против 792 днем ранее.
Независимая газета
Всего уже выздоровели 6 181 054 человека.
ТАСС

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Число заражений COVID в России снизилось до минимума с 23 июня
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В России за сутки зафиксировано 18 325 случаев заражения коронавирусом
Говорит Москвавчера в 04:42
Число заражений коронавирусом в России снизилось до минимума с июня
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В России выявили минимум заболевших COVID-19 с конца июня
Ведомостивчера в 04:49
В России выявили 18 325 заразившихся коронавирусом за сутки. Это минимум с 23 июня
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В России, по официальным данным, за сутки выявлено более 18-ти тысяч случаев заражения коронавирусом
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В России выявлен минимум заболевших COVID-19 с 23 июня
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