Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции двух стран, сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Если в начале пандемии ковида считалось, что коронавирус является респираторным заболеванием, поскольку у зараженных проявлялись характерные симптомы, то сегодня ученые с уверенностью заявляют, что заболевание, вызванное КОВИД-19, нельзя называть респираторным, передает МедикФорум со ссылкой на Journal Circulation Research.
Ставки на усиление доллара, вероятно, будут урезаны после Джексон-Хоул График индекса доллара интервалами в 60 минут Спекулянты сделали ставку на укрепление доллара перед симпозиумом ФРС в Джексон-Хоуле в пятницу, но эти позиции, вероятно, изменились после саммита, сообщает ING.