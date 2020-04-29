с чего всё началось

1044 российских военных заразились коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.

Экономика Мировому рынку предрекли новый обвал Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса. 6

Политика Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию. 406

Происшествия Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times. 36

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 938

Общество Правительство утвердило новые правила работы вахтовиков В России ввели новый регламент работы вахтовиков на время пандемии. Постановление будет действовать до 31 декабря 2020 года. 6

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1,4K

Энергетика Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2» Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж. 1,5K

Здоровье Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Общество В Тульской области вводят цифровые пропуска В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства. 758

Политика Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики. 483

Происшествия В Бурятии число заболевших COVID-19 выросло до 297 человек Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии за сутки до 297 человек, сообщается на сайте правительства республики. 122

Политика Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая. 142

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,3K

Авто Toyota готовит новый кроссовер Corolla Cross Судя по шпионским снимкам, опубликованным порталом Motor1.com, дизайн кормы и силуэт Corolla Cross (возможно, именно так и будет называться новый SUV) возьмет от «старшего» кроссовера RAV4, а основные узлы, агрегаты и платформу GA-C разделит с «базовым» седаном Corolla.

Общество В Польше возобновят работу детские сады, отели и торговые центры Торговые центры, детские сады и отели открываются в Польше в начале мая, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в среду в Варшаве.

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 94