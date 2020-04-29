Коронавирус
Газета.RuЧисло заражений коронавирусом среди российских военных превысило 1000
1044 российских военных заразились коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 29 апреля с.г. установлено 1044 военнослужащих с положительными результатами», – говорится в бюллетене Минобороны.Взгляд.рувчера в 13:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Число зараженных COVID-19 российских военных приблизилось к отметке в 1 тыс. человек
Интерфакс28 апреля в 13:24
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Экономика
Мировому рынку предрекли новый обвал
Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:46
Общество
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
REGNUM вчера в 22:13
Политика
Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса
Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.
Интерфакс вчера в 18:07
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru вчера в 01:25
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 28 апреля в 12:31
Общество
Правительство утвердило новые правила работы вахтовиков
В России ввели новый регламент работы вахтовиков на время пандемии. Постановление будет действовать до 31 декабря 2020 года.
ГТРК Ямал вчера в 08:58
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Происшествия
В Воронежской области загорелись 15 дачных домов
ТАСС вчера в 22:59
Политика
Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны
Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 14:23
Энергетика
Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»
Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Труд 28 апреля в 04:07
Здоровье
Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом
Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Комсомольская правда вчера в 14:46
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском 28 апреля в 12:11
Авто
АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM вчера в 04:43
Происшествия
В Бурятии число заболевших COVID-19 выросло до 297 человек
Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии за сутки до 297 человек, сообщается на сайте правительства республики.
РИА Новости вчера в 23:08
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Политика
Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции
Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
Forbes 28 апреля в 10:57
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Коммерсантъ вчера в 10:19
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Авто
Toyota готовит новый кроссовер Corolla Cross
Судя по шпионским снимкам, опубликованным порталом Motor1.com, дизайн кормы и силуэт Corolla Cross (возможно, именно так и будет называться новый SUV) возьмет от «старшего» кроссовера RAV4, а основные узлы, агрегаты и платформу GA-C разделит с «базовым» седаном Corolla.
Автоновости дня вчера в 08:05
Армия и оружие
Над Абаканом пролетят военные самолеты
5, 6 и 7 мая в небе над Абаканом состоятся тренировочные полёты военных самолетов.
Хакасия вчера в 21:54
Общество
В Польше возобновят работу детские сады, отели и торговые центры
Торговые центры, детские сады и отели открываются в Польше в начале мая, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в среду в Варшаве.
РИА Новости вчера в 04:35
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 28 апреля в 20:43
Общество
В Москве скончались еще 65 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс вчера в 22:26