Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЧисло заражений коронавирусом среди российских военных превысило 1000

1044 российских военных заразились коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
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«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 29 апреля с.г. установлено 1044 военнослужащих с положительными результатами», – говорится в бюллетене
 Минобороны.
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