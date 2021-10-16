Lenta.ruВ России впервые с начала пандемии умерли более 1000 пациентов с COVID-19 за суткиДнем ранее в стране зафиксировали 999 летальных исходов.Lenta.ruВсего с начала пандемии в стране скончались 222 315 человек.Lenta.ruВ частности, в Москве за сутки зарегистрировали 72 смерти, в Санкт-Петербурге - 67, в Краснодарском крае - 41, в Свердловской области - 38, в Башкирии - 36, в Ростовской области - 33, в Ставропольском крае - 32.ТАССБольше всего заражений зафиксировали в Москве (6545), Санкт-Петербурге (3088) и в Московской области (2403).Lenta.ruЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Smotrim.ruВечерняя МоскваГлавный региональныйГазета.RuОбщественное телевидение РоссииVesiskitim.ruОбластная газетаКомсомольская правдаLife.ruDaily StormПрофильe1.runw24.ruСтупинская панорамаGorod48ГлагоLПодробнее о событииВ России впервые зарегистрировали более 33 тысяч случаев COVID-19 и свыше тысячи смертейРИА Новости04:45В России впервые от COVID-19 за сутки скончалось более тысячи человекВедомости04:43Число заразившихся COVID за сутки в России поставило новый рекордРБК05:20В России зафиксированы абсолютные рекорды по зараженным и умершим от COVID-19БИЗНЕС Online04:24В России установлен рекорд по числу случаев заражения коронавирусом за всю пандемиюГазета.Ru04:24В РФ от коронавируса впервые за сутки умерли более тысячи человекURA.Ru04:39В России впервые с начала пандемии умерли более 1000 пациентов с COVID-19 за суткиLenta.ru04:21Показать ещёОценить3Поделиться