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В России впервые с начала пандемии умерли более 1000 пациентов с COVID-19 за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 999 летальных исходов.
Lenta.ru
Всего с начала пандемии в стране скончались 222 315 человек.
Lenta.ru
В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 72 смерти, в Санкт-Петербурге - 67, в Краснодарском крае - 41, в Свердловской области - 38, в Башкирии - 36, в Ростовской области - 33, в Ставропольском крае - 32.
ТАСС
Больше всего заражений зафиксировали в Москве (6545), Санкт-Петербурге (3088) и в Московской области (2403).
Lenta.ru

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