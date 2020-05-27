Коронавирус
Байкал-DailyЧисло заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1300
В Бурятии не снижаются темпы роста количества больных коронавирусом. В воскресенье число случаев заражения COVID-19 впервые превысило 1200, в понедельник их было 1254. На утро 26 мая зарегистрировано уже 1313 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
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В Бурятии растёт число заражённых COVID-19 от очага в республиканской больнице
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26 мая: 1313 случаев заболевания коронавирусом в Бурятии, 527 - на лечении в стационарах, 618 - выписались
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Коммерсантъ 24 мая в 15:49
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Приказ Пушилина работает: Украина в ООН требует прекратить «насилие на Донбассе»
Постоянное представительство Украины в ООН в экстренном выступлении призывает Россию «прекратить насилие на Донбассе».
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Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
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REGNUM вчера в 12:36
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США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
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Коронавирус выявили у кошки в России
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Общество
Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы
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Джо Байден - потенциальный конкурент Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США - назвал действующего главу Белого дома "абсолютным дураком".
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
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В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 05:38