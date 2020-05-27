Коронавирус

Байкал-DailyБайкал-DailyЧисло заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1300

В Бурятии не снижаются темпы роста количества больных коронавирусом. В воскресенье число случаев заражения COVID-19 впервые превысило 1200, в понедельник их было 1254. На утро 26 мая зарегистрировано уже 1313 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
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В Бурятии растёт число заражённых COVID-19 от очага в республиканской больнице

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26 мая: 1313 случаев заболевания коронавирусом в Бурятии, 527 - на лечении в стационарах, 618 - выписались

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В Бурятии число заражений COVID-19 движется к 1400

Байкал-Dailyвчера в 21:32

За сутки коронавирус подтвердили еще у 51 жителя Бурятии

Ариг Усвчера в 21:02

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Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:17

COVID-19 в Бурятии: две чертовых дюжины

Номер один25 мая в 21:34
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Технологии

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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
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Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы

В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
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Общество

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В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
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Политика

Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости вчера в 16:18
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

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Пригожин назвал Шнурова любителем однополого орального секса

Супруг Валерии назвал в переписке музыканта любителем однополого орального секса.
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Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию могут назначить на начало июля

Источник агентства «Интерфакс», знакомый с ходом подготовки к голосованию сказал, что власти рассматривают в качестве возможных дат 1 и 8-е июля.
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Армия и оружие

Приказ Пушилина работает: Украина в ООН требует прекратить «насилие на Донбассе»

Постоянное представительство Украины в ООН в экстренном выступлении призывает Россию «прекратить насилие на Донбассе».
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Власти рассказали о первых последствиях штормового ветра в Кузбассе

Особенно сильный ветер бушевал в Мариинском районе, повалив деревья и повредив кровли частных домов в деревне Константиновка.
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Политика

Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей

Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
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Жителям Карелии сообщили о возобновлении плановой медицинской помощи

Как сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава, с первого июня в Карелии возобновится плановая медицинская помощь.
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Ольга Богданова стала главврачом Омской гинекологической больницы

Как сообщили в ведомстве, новый главный врач гинекологической больницы Ольга Богданова представлена коллективу и приступила к исполнению своих обязанностей.
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Экономика

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США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
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Экономика

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В подготовленном правительством РФ плане восстановления экономики, который должны внести в администрацию президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа.
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Общество

Коронавирус выявили у кошки в России

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Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Коронавирус идеально адаптировался к организму человека

Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
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В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
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