Новые очаги инфекции выявлены в 78 регионах нашей страны. Из 6060 случаев 43 процента зараженных не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявили 6060 зараженных коронавирусом

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