Коронавирус
Evo-rus.comВ России за сутки выявили 6060 зараженных коронавирусом
Новые очаги инфекции выявлены в 78 регионах нашей страны. Из 6060 случаев 43 процента зараженных не имели клинических проявлений болезни.
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Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российская газета 10:20
Общество
МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи
"В условиях распространения коронавирусной инфекции следует быть готовыми к ситуации, связанной с внезапным ухудшением состояния здоровья, и по медицинским показаниям - к госпитализации в лечебное заведение", - говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
РИА Новости 06:55
Политика
Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения
Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19.
Известия 11:10
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Здоровье
Эпидемиолог Швеции сказал, когда в Стокгольме сформируется коллективный иммунитет
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль предсказывает формирование коллективного иммунитета у жителей Стокгольма уже в мае, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 07:06
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
В Башкирии с понедельника будут изменены правила выхода на работу
В Башкирии с понедельника действуют новые правила передвижения.
ToDay News Ufa 09:08
Общество
Российская чиновница отчитала медиков за нежелание шить себе бахилы
Заместительница главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:49
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48
Армия и оружие
Американский ракетный эсминец USS Porter приблизился к Крымскому мосту
Актуальные Новости 03:15
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Шоу-бизнес
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин.
Izhlife 07:57
Происшествия
Волгоградцам раскрыли информацию по 14 новым случаям коронавируса
В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
РИАЦ 08:53
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Политика
В КНДР опровергли слова Трампа о получении письма от Ким Чен Ына
Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что он якобы получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына.
RT на русском 09:20
Футбол
Вадим Евсеев вспомнил дуэль с Гиггзом и укус Зидана в лысину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил противостояние с экс-хавбеком сборной Уэльса Райаном Гиггзом.
Bookmaker-ratings.ru 11:25
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 39 тысяч
Число летальных исходов за последние восемь дней почти удвоилось и достигло 39 тыс. человек.
News.ru 10:44
Экономика
Подешевеет ли вторичное жилье в России из-за COVID – мнение экспертов
Что происходит с рублем и ценой на топливо >> Однако руководитель департамента вторичной недвижимости "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома придерживается другого мнения.
РИА Новости Крым 09:16
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Происшествия
В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы
По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек.
Интерфакс 10:45
Общество
Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирус
Ozon — третий по выручке интернет-магазин в России после Wildberries и «Ситилинк», по данным Data Insight за 2019 г. Ozon начал продвигать медицинские услуги с теста на коронавирус — такой баннер размещен на стартовой странице приложения онлайн-магазина.
Ведомости 09:21
Здоровье
В Архангельской области число заразившихся возросло в разы
В Архангельской области за сутки у 68 человек выявлен COVID 19.
Readovka.ru 04:51
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Общество
Мантуров рассказал о советах Путина по улучшению автомобилей Aurus
Президент России Владимир Путин давал рекомендации по улучшению российского автомобиля Aurus, так как активно использует его сам.
Известия 10:52
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
Происшествия
На Урале жительница Асбеста оштрафована за фейки о коронавирусе
Административный протокол за злоупотребление свободой массовой информации был составлен в отношении 52-летней жительницы Асбеста.
REGNUM 09:48