Коронавирус

ForbesForbesЧисло заражений коронавирусом в России за сутки впервые превысило 6000

За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах и 48 летальных исходов, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Полностью выздоровели за сутки 234 человека.
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В России зафиксированы еще 6060 новых случаев заражения коронавирусом

Национальная служба новостей05:21

Число заражений коронавирусом в России за сутки впервые превысило 6000

Forbes04:13

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 42,8 тысячи

РЕН ТВ04:20

В России за сутки заразились коронавирусом более 6 тысяч человек

Накануне.Ru04:17

В Москве зафиксировали более 3,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19

РБК05:19

Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи

Интерфакс04:12

Число новых инфицированных в России превысило шесть тысяч человек

Реальное время04:11
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