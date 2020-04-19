За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах и 48 летальных исходов, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Полностью выздоровели за сутки 234 человека.

Число заражений коронавирусом в России за сутки впервые превысило 6000

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