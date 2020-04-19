Коронавирус

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейЗа последние сутки в России выявили более 6000 случаев заражения

По состоянию на 19 апреля COVID-19 выявили у 42,8 тысячи человек во всех регионах РФ. Новые случаи инфицирования зафиксировали в 72 субъектах страны.
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В России за сутки зарегистрированы тысячи носителей COVID-19

ИА Красная Весна04:31

Число новых инфицированных в России превысило шесть тысяч человек

Реальное время04:11

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 6060 за сутки

ФАН04:25

В России число заболевших коронавирусом превысило 42 тысячи человек

ФедералПресс04:22

В России за сутки заразились коронавирусом более 6 тысяч человек

Накануне.Ru04:17

Число заражений коронавирусом в России за сутки впервые превысило 6000

Forbes04:13

Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 6060

Профиль04:25
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Футбол

Кокорин объяснил, почему убрал портрет Путина с аватара в Instagram

RT на русском вчера в 17:05
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
2,6K
Общество

«Надежды на резкий перелом тренда все меньше». О чем говорит статистика распространения болезни?

В России за минувшие сутки зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее рост составил чуть больше четырех тысяч.
BFM.ru вчера в 07:25
1
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
1,2K
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
1K
Общество

В Москве 60% пациентов с коронавирусом не имеют симптомов

Более половины пациентов, которым был поставлен диагноз коронавирусная инфекция, не имеют симптомов заболевания, сообщил оперштаб.
Московский Комсомолец 02:05
68
Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости вчера в 03:30
11
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
900
Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
13
Общество

МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса

Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
513
Общество

В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан

В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
72
Общество

Тиньков опубликовал свое фото впервые после объявления о болезни

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков опубликовал свое фото и поздравил подписчиков с праздником Пасхи.
РБК 06:35
4
Общество

В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается

Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
306
Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2,5K
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

На кадрах можно заметить, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО.
РИА Новости 08:43
6
Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
342
Авто

В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России

По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 01:27
54
Общество

В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса

Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
712
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова без Джигана отметила день рождения сына

Младшему ребенку модели сегодня исполнилось два месяца.
КМВ Новости вчера в 10:05
7
Политика

Лукашенко обещает провести президентские выборы абсолютно честно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут абсолютно честно и порядочно.
ТАСС 07:39
Космос

NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США

Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 17 апреля в 12:50
41
Экономика

США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве

Руководитель инвестиционного фонда Social Capital, совладелец клуба NBA Голден Стейт Уорриорс Чаматх Палихапития вызвал скандал на американском телевидении, заявив, что акционеры и кредиторы компаний, которые не подготовились к кризису и растратили свои подушки безопасности, должны быть наказаны банкротством и потерей денег, а государство должно спасать только рядовых граждан.
РИА Новости 01:00
2
Общество

Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве

В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
94
Общество

В Башкирии озвучили новые данные о ситуации с коронавирусом

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения COVID-19.
Общественная электронная газета 06:25
54
Здоровье

Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

Врач рассказала российским СМИ, для кого из молодых людей особенно опасен китайский вирус.
Evo-rus.com вчера в 12:07
84
Экономика

В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Газета.Ru 07:48
197
Общество

В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы

Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
438
Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
1,4K
Происшествия

Власти Пензы рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

РИА Новости 07:21
4
Общество

Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС

Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.
BFM.ru 08:20
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