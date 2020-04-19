По состоянию на 19 апреля COVID-19 выявили у 42,8 тысячи человек во всех регионах РФ. Новые случаи инфицирования зафиксировали в 72 субъектах страны.

За последние сутки в России выявили более 6000 случаев заражения

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