В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163

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