Коронавирус
ИнтерфаксЧисло заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163
В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
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Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Политика
Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом
В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Финансы
Доллар опустился ниже отметки 78 рублей
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 78,08-78,28 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 78,14 руб. — это на 14,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Здоровье
На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
Транспорт
Дептранс: Количество пассажиров в столичном метро снизилось на 44%
Количество пассажиров московского метро по состоянию на 10:00 снизилось на 44%, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом
Все проверочные мероприятия в ВС РФ, нацеленные на повышение готовности к решению задач, связанных с новым коронавирусом, будут проведены только на полигонах Вооруженных Сил РФ, говорится в сообщении Минобороны России.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Шоу-бизнес
У Юлии Началовой было хроническое заболевание
Политика
Кабмин Украины анонсировал введение режима ЧС по всей стране
На территории Украины планируется ввести режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней, заявил на заседании кабмина глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Общество
В АТОР оценили убытки российского туризма
Убытки российских туроператоров могут достигнуть 37 млрд. рублей из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции.
Здоровье
В США от коронавируса впервые умер ребенок
В США от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, впервые умер пациент младше 18 лет.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законодательство
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
Общество
В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Общество
В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Кино
Меган Маркл предложили озвучить персонажа в «Симпсонах»
Экс-звезда «Форс-мажоров» озвучила нескольких мультипликационных персонажей в анимационных фильмах компании.
Единоборства
Емельяненко предложил бой с Шлеменко по правилам MMA
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил бой со своим соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко по правилам MMA.
Политика
Российские специалисты прибыли в Италию для борьбы с коронавирусом
В ведомстве рассказали, что военно-транспортные самолеты Ил-76 воздушно-космических сил Российской Федерации доставили порядка 100 российских военных специалистов, а также технику и оборудование для оказания помощи в борьбе с эпидемией.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Серьезные коррективы в жизнь россиян внес коронавирус. Индексация пенсий С 1 апреля у россиян вырастут пенсии.
Общество
Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться
Глава региона Алексей Островский уверен, что чиновница поступила неэтично, уехав в разгар пандемии коронавируса.
Хоккей
Умер спортивный директор «Авангарда» Радионов
Спортивный директор омского хоккейного клуба «Авангард» Евгений Радионов ушёл из жизни в 48 лет после продолжительной борьбы с болезнью.
Происшествия
Афтершоки зафиксировали в Тихом океане после землетрясения у Курил
В краевом МЧС заявили, что угрозы цунами в регионе нет, до береговой линии — 317 км. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 463 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа на глубине 50 км. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого районов ощущались подземные толчки силой до 5 баллов.