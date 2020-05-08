Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers. Согласно информации на 3:25 по московскому времени, на планете инфицированы 4 010 396 человек.

Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона

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