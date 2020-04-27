Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЧисло заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона

Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса. Также университет сообщает о 208 тыс. погибших и почти 879 тыс. выздоровевших. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
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Число больных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

РИА Новости13:11

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

Эхо Москвы13:30

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 млн

Национальная служба новостей13:29

Россия — в первой десятке: число заражённых коронавирусом в мире перевалило за 3 миллиона человек

Екатеринбург Онлайн13:37

Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона

Газета.Ru13:17

СМИ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 миллиона

Московский Комсомолец05:48

В мире почти три миллиона человек заразились коронавирусом

Первый канал00:03
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Политика

Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
1,4K
Общество

В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники

Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
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Общество

В Москве значительно выросло число госпитализированных с пневмонией

Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
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Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видео с НЛО

Lenta.ru 14:02
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Общество

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

РБК 10:21
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Политика

Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 15:02
85
Общество

PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко

Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
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Общество

В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом

В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.
Российская газета 13:53
1,2K
Общество

Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года

Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20
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Происшествия

Дело о покушении на убийство завели в Волгограде после взрыва в машине

News.ru 13:37
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Общество

Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
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Футбол

«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти

Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
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Культура

Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ

В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
119
Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК 08:52
329
Общество

Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году

Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
196
Общество

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
1,7K
Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
110
Общество

В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса

Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
RT на русском 14:28
1
Общество

Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Коммерсантъ 14:38
2
Общество

У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров

Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
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Здоровье

В Липецке трех врачей уволили за халатность при работе с COVID-19

Два замглаврача и старшая медсестра липецких больниц уволены за нарушение правил работы с инфицированными коронавирусом пациентами, сообщает в понедельник администрация области.
РИА Новости 14:46
1
Энергетика

Нефть Brent просела до $20 за баррель

Лондон, 27 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель.
REGNUM 14:44
150
Политика

Лавров: о саммите «нормандской четверки» пока не может и быть речи

Ни о каком саммите и речи быть не может.
РИА Новости 05:51
1
Религия

В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина

Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
BFM.ru 12:49
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Политика

Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
2,2K
Общество

Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова уволили с поста, сообщили в Минсельхозе.
РИА Новости 10:45
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Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
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Путешествия

Отели Турции откажутся от «шведского стола»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
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Общество

Раскрыты первые результаты лечения коронавируса антителами в России

Столичные врачи раскрыли первые результаты лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 14:52
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