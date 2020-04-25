Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса. Также университет сообщает о 208 тыс. погибших и почти 879 тыс. выздоровевших. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.

Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона

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