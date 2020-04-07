Коронавирус

РБКРБКЧисло заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

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Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у трех человек в Карачаево-Черкесии. Наибольшее число зараженных по-прежнему фиксируют в Москве. За сутки там выявили 697 новых случаев.
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Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

РБК04:14

Covid-19 в Москве закрепился и стал активнее распространяться. За сутки болезнь проникла в рекордное число людей — 697

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