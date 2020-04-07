Общее число заболевших выросло до 7497 человек, а количество жертв с диагностированным коронавирусом — до 58 (прирост за сутки — 11 человек). Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у трех человек в Карачаево-Черкесии.

Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

Армия и оружие Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером Москва, 5 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Политика Результат самоизоляции россиян будет виден через неделю Директор института 7 апреля провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого и проинформировал о времени, когда станут доступны результаты самоизоляции граждан РФ.

Общество Состояние Бориса Джонсона ухудшилось Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.

Политика В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

Общество Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом 31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Политика Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.

Хоккей Игорь Ларионов может возглавить «Салават Юлаев» В должности главного тренера не работал. На Молодёжном чемпионате мира 2020 года (Чехия) Игорь Ларионов входил в тренерский штаб.

Общество В России выявлен рост числа банкротств граждан За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Здоровье ВОЗ призвала носить маски только нуждающимся в них Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедором Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ не намерена изменять своих основных рекомендаций по использованию медицинских масок.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Киберспорт Представлены новые карты Artifact Компания Valve представила несколько новых карт для игры Artifact. Новинки получили веселые временные иллюстрации.

Авто Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.

Энергетика Трамп грозит пошлинами на нефть Трамп грозит пошлинами на нефть Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть.