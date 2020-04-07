Коронавирус

РБКРБКЧисло заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

Общее число заболевших выросло до 7497 человек, а количество жертв с диагностированным коронавирусом — до 58 (прирост за сутки — 11 человек). Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у трех человек в Карачаево-Черкесии.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

В России за сутки более 1150 человек заразились коронавирусом

Город55.ру08:17

Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

РБК04:14

Более 1100 новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Pravda.Ru03:45

В России число зараженных коронавирусом за сутки превысило 1000 человек; всего - 7497

Башинформ03:45

В России за сутки число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек

Sputnik Таджикистан03:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество

Тимченко пожертвовал более 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Российский предприниматель и общественный деятель, миллиардер Геннадий Тимченко перевел свыше 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.
Гудвилл.онлайн 10:00
Спорт

Ушла из жизни чемпионка России по плаванию Верещагина

На 33-м году жизни скончалась чемпионка России по плаванию 2006 года, а также участница Олимпийских игр Ксения Верещагина.
RT на русском 05:29
Армия и оружие

Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером

Москва, 5 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.
REGNUM 05 апреля в 15:36
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Политика

Результат самоизоляции россиян будет виден через неделю

Директор института 7 апреля провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого и проинформировал о времени, когда станут доступны результаты самоизоляции граждан РФ.
ПолитРоссия 10:51
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Общество

Состояние Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Суть событий 01:44
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
Политика

Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:34
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Общество

Forbes опубликовал список богатейших людей мира

Российская газета 10:47
Политика

Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках

Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.
Lenta.ru 11:11
Хоккей

Игорь Ларионов может возглавить «Салават Юлаев»

В должности главного тренера не работал. На Молодёжном чемпионате мира 2020 года (Чехия) Игорь Ларионов входил в тренерский штаб.
ГЛАС.RU 09:47
Экономика

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Общество

В России выявлен рост числа банкротств граждан

За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
RT на русском 01:23
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Здоровье

ВОЗ призвала носить маски только нуждающимся в них

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедором Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ не намерена изменять своих основных рекомендаций по использованию медицинских масок.
Live24 вчера в 13:42
Экономика

Forbes: Трамп потерял за месяц из-за коронавируса $1 млрд

Президент США Дональд Трамп за месяц потерял 1 млрд долларов на фоне мировой пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 02:28
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Происшествия

Площадь лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС вновь увеличилась

REGNUM 10:51
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Киберспорт

Представлены новые карты Artifact

Компания Valve представила несколько новых карт для игры Artifact. Новинки получили веселые временные иллюстрации.
Матч ТВ 08:43
Футбол

Форвард «Ахмата»: главная задача — хотя бы не заплыть жиром

Нападающий грозненского "Ахмата" Владимир Ильин назвал главную задачу на время карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, передает Sportbox.ru.
Газета.Ru 04:50
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 04:55
Общество

В Японии объявят режим ЧС в семи префектурах из-за коронавируса

Интерфакс вчера в 07:35
Энергетика

Трамп грозит пошлинами на нефть

Трамп грозит пошлинами на нефть Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть.
Экспресс газета 05 апреля в 23:30
Общество

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
РИА Новости 10:25
Экономика

Правительство выделило управделами президента 1,1 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году управлению делами президента из резервного фонда правительства 1,1 млрд рублей на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:17
ещё по теме
Главное