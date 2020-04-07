Коронавирус
РБКЧисло заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс
Общее число заболевших выросло до 7497 человек, а количество жертв с диагностированным коронавирусом — до 58 (прирост за сутки — 11 человек). Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у трех человек в Карачаево-Черкесии.
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Общество
Тимченко пожертвовал более 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Российский предприниматель и общественный деятель, миллиардер Геннадий Тимченко перевел свыше 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.
Спорт
Ушла из жизни чемпионка России по плаванию Верещагина
На 33-м году жизни скончалась чемпионка России по плаванию 2006 года, а также участница Олимпийских игр Ксения Верещагина.
Армия и оружие
Серийные атомные подлодки проекта 885М «Ясень» стали меньше размером
Москва, 5 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» «Казань», проходящая госиспытания, заметно отличается от головного корабля серии ПЛАРК (атомная подводная лодка с крылатыми ракетами) «Северодвинск», сообщает 5 апреля газета «Известия» со сслыкой на источники в военно-промышленном комплексе России.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Политика
Результат самоизоляции россиян будет виден через неделю
Директор института 7 апреля провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого и проинформировал о времени, когда станут доступны результаты самоизоляции граждан РФ.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Политика
Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках
Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.
Хоккей
Игорь Ларионов может возглавить «Салават Юлаев»
В должности главного тренера не работал. На Молодёжном чемпионате мира 2020 года (Чехия) Игорь Ларионов входил в тренерский штаб.
Экономика
«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Здоровье
ВОЗ призвала носить маски только нуждающимся в них
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедором Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ не намерена изменять своих основных рекомендаций по использованию медицинских масок.
Экономика
Forbes: Трамп потерял за месяц из-за коронавируса $1 млрд
Президент США Дональд Трамп за месяц потерял 1 млрд долларов на фоне мировой пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Киберспорт
Представлены новые карты Artifact
Компания Valve представила несколько новых карт для игры Artifact. Новинки получили веселые временные иллюстрации.
Футбол
Форвард «Ахмата»: главная задача — хотя бы не заплыть жиром
Нападающий грозненского "Ахмата" Владимир Ильин назвал главную задачу на время карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, передает Sportbox.ru.
Авто
Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Общество
В Японии объявят режим ЧС в семи префектурах из-за коронавируса
Энергетика
Трамп грозит пошлинами на нефть
Трамп грозит пошлинами на нефть Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть.
Общество
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
Экономика
Правительство выделило управделами президента 1,1 млрд рублей для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году управлению делами президента из резервного фонда правительства 1,1 млрд рублей на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусом.