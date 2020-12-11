Forbes считает, что Россия сможет разрушить любую коалицию НАТО в Черном море

После учений, которые провели в акватории Черного моря боевые корабли США и Североатлантического блока, а также после заявлений Йенса Столтенберга об усилении присутствия НАТО, аналитический центр RAND Corp решил посмотреть, что из этого получится.