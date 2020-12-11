Число зараженных COVID-19 в мире превысило 70 млн человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 70 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Число инфицированных в мире составляет 70 025 535, умерли 1 590 323 человека, выздоровели 45 070 225.В источнике
С чего всё началось
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 70 млн, сообщается на сайте
американского Университета Джонса Хопкинса в субботу, 12 декабря.
Подробнее о событии
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 70 млн – новые данные
Sputnik Армениявчера в 00:21