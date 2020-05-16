Общее число инфицированных в стране достигло 281 752. Страна по этому показателю остается на втором месте в мире (данные Университета Джонса Хопкинса) после США (1,46 млн, прирост почти 25 тыс.).

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