Коронавирус
ИнтерфаксВторой день подряд суточный прирост случаев COVID-19 в РФ не превысил 10 тыс. человек
Общее число инфицированных в стране достигло 281 752. Страна по этому показателю остается на втором месте в мире (данные Университета Джонса Хопкинса) после США (1,46 млн, прирост почти 25 тыс.).
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Футбол
Чемпионство «Зенита», массовый забег фанатов «Спартака» на поле — яркие события 17 мая
Чемпионат 03:56
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Политика
Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:53
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора
Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru 05:25
Общество
В России остановился рост распространения коронавируса
В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:41
Происшествия
Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
Известия вчера в 09:24
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Общество
В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 31 мая
Глава Оренбургской области Денис Паслер подписал документ о продлении режима самоизоляции до конца мая.
Prooren.ru 09:02
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Здоровье
Отоларинголог назвал самое опасное осложнение коронавируса
Врач высшей категории отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что COVID-19 может спровоцировать полиорганную недостаточность.
News.ru вчера в 04:56
Футбол
Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина
Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на Кубани
По предварительным данным, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали семь человек и двое погибли.
Газета.Ru 08:37
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Общество
Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности
Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
Областная газета 09:53
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
Россию хотят отстранить от строительства АЭС в Чехии, пишут СМИ
Российские и китайские компании, которые подали заявки на участие в тендере на постройку новых энергоблоков АЭС "Дукованы" в Чехии, могут отстранить от конкурса, сообщило издание Deník N.
РИА Новости 10:10
Шоу-бизнес
Вопреки слухам Эмбер Херд не уволили из «Аквамена 2»
Bimru.ru 15 мая в 03:23
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
В нижегородском лесу обнаружена свалка вакцины от гриппа
Нижегородский минздрав начал расследование по факту обнаружения в лесу под Дзержинском свалки с партией вакцины против гриппа.
Коммерсантъ Нижний Новгород 05:35
Общество
Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии
Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении.
Невские Новости 08:08
Общество
В Подмосковье создадут комиссию по вопросам выплат медикам
Комиссия, которая будет принимать обращения по поводу выплат медикам, будет создана в Московской области.
ТАСС 09:02
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Комсомольская правда 09:52
Общество
В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:01
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество
Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС
Международная космическая станция будет видна невооруженным глазом почти всем россиянам по вечерам до конца мая, сообщает Роскосмос.
РИА Новости 09:20
Политика
Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа
Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.
Lenta.ru 10:30
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54