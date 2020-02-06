Происшествия
Вести.RuРоссиян не вывезут с «зараженного» лайнера до окончания карантина
Японцы не разрешат досрочно вывезти российских граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося до 19 февраля на карантине из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК в Японии Сергей Мингажев в эфире программы "60 минут".
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Военных отправили на помощь пассажирам японского лайнера с заболевшими коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 23:58
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В Японии на круизном лайнере изолированы более 3700 человек: на борту - коронавирус
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