Японцы не разрешат досрочно вывезти российских граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося до 19 февраля на карантине из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК в Японии Сергей Мингажев в эфире программы "60 минут".

Россиян не вывезут с «зараженного» лайнера до окончания карантина

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