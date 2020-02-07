Общество
ИзвестияЧисло зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61
Количество случаев инфицирования новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 61, сообщает 7 февраля телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны. 6 февраля сообщалось о 20 зараженных. Всего на лайнере находится более 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
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Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
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Новую Hyundai Creta представили официально
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Центробанк России понизил ключевую ставку
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