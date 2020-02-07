Общество

ИзвестияИзвестияЧисло зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61

Количество случаев инфицирования новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 61, сообщает 7 февраля телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны. 6 февраля сообщалось о 20 зараженных. Всего на лайнере находится более 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.
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Коронавирус на круизном лайнере в Японии: число заразившихся выросло втрое — 61 человек

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Пятый каналвчера в 21:03
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:01, Ашберн

В Японии коронавирус подтвердили у 41 человека на круизном лайнере. Всего на борту судна 3,7 тысячи человек

КП - Беларусь05:18
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
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