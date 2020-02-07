Количество случаев инфицирования новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 61, сообщает 7 февраля телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны. 6 февраля сообщалось о 20 зараженных. Всего на лайнере находится более 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61

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