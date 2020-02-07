Общество

RT на русскомRT на русскомЧисло заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61. Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявление главы Минздрава Японии. Диагноз подтвердился ещё у 41 находящегося на борту судна.
Читать в источнике
Комментировать95

Подробнее о событии

Дочь пассажиров лайнера с коронавирусом: Выпустите их, вирус распространяется через вентиляцию!

Комсомольская правдавчера в 07:46

Коронавирус: ВОЗ ищет способ вывести людей с круизного лайнера Diamond Princess

Вести.Ruвчера в 02:01

В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян

РИА Новости07 февраля в 21:27

Еще три человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Известия07 февраля в 23:29

Минздрав Японии: среди зараженных коронавирусом пассажиров лайнера нет россиян

Газета.Ru07 февраля в 21:43

Коронавирус не выявлен у россиян на круизном судне в Японии

Аргументы и Факты07 февраля в 23:22

На круизном лайнере в Японии число заболевших коронавирусом достигло 61

Общественное телевидение России06 февраля в 20:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:34, Ашберн

В Японии коронавирус подтвердили у 41 человека на круизном лайнере. Всего на борту судна 3,7 тысячи человек

КП - Беларусь07 февраля в 05:18

Двое молдаван, находящихся на борту японского круизного лайнера, не заражены коронавирусом

КП - Молдова06 февраля в 10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Происшествия

Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

Газета.Ru вчера в 01:31
Игры

Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux

Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
3DNews 01:30
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 05:28
Политика

Экс-президент Польши оценил претензии к России о выплате репараций

Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал слова замглавы польского МИД о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.
RT на русском 05:32
Происшествия

На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека

Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.
Российская газета 05:13
Общество

Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за создание лекарства от коронавируса

РБК 02:56
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 14:32
Экономика

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Коммерсантъ 07 февраля в 09:39
Происшествия

В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:19
Происшествия

Военного, устроившего стрельбу в Таиланде, ликвидировали

Красная весна вчера в 22:32
Теннис

Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Спорт-Экспресс вчера в 13:38
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru 07 февраля в 08:21
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Культура

Тверская школьница примет участие в шоу «Голос. Дети» на Первом канале

Музыкальное телешоу стартует на Первом канале 14 февраля. Как и в предыдущих сезонах, наставниками команд станут известные исполнители.
Tverigrad.ru 06 февраля в 07:36
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК 07 февраля в 08:25
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Политика

МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением

Москва расценивает планы по установке памятника власовцам в Праге как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле, заявил в интервью РИА Новости глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
РИА Новости 04:44
Общество

В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP

Власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP).
Коммерсантъ 00:25
Культура

Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

Uznayvse.ru 07 февраля в 07:16
Гаджеты

Видео: складной смартфон Motorola Razr проверили на выживаемость в пыли и под давлением

3DNews 03:37
Авто

Toyota RAV4 вышла на 1 место по итогам продаж за январь

Высокий интерес потребителей к кроссоверу позволил марке Toyota в январе показать внушительные для рынка темпы роста +20,4%, в то время как лучшие показатели других компаний из ТОП-10 не превысили отметку в +7,5%. По итогам января было реализовано 6 405 машин Toyota.
SpeedMe 07 февраля в 13:29
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич впервые стала мамой

Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
РИА Новости 07 февраля в 08:56
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Известия вчера в 11:12
Политика

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации

Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 11:41
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное