Общество
RT на русскомЧисло заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61. Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявление главы Минздрава Японии. Диагноз подтвердился ещё у 41 находящегося на борту судна.
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Дочь пассажиров лайнера с коронавирусом: Выпустите их, вирус распространяется через вентиляцию!
Комсомольская правдавчера в 07:46
Коронавирус: ВОЗ ищет способ вывести людей с круизного лайнера Diamond Princess
Вести.Ruвчера в 02:01
Минздрав Японии: среди зараженных коронавирусом пассажиров лайнера нет россиян
Газета.Ru07 февраля в 21:43
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Общественное телевидение России06 февраля в 20:59
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В Японии коронавирус подтвердили у 41 человека на круизном лайнере. Всего на борту судна 3,7 тысячи человек
КП - Беларусь07 февраля в 05:18
Двое молдаван, находящихся на борту японского круизного лайнера, не заражены коронавирусом
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