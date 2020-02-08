Общество

Вести ФМВести ФМЧисло зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61

До 61 возросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, сообщает Минздрав страны.
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СМИ: Ещё у семерых пассажиров лайнера в Японии выявлен коронавирус

RT на русском03:42

В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян

РИА Новости07 февраля в 21:27

Британец заразился коронавирусом, отправившись в свадебное путешествие

Комсомольская правда07 февраля в 23:47

Граждан РФ нет среди пассажиров судна в Японии, у которых выявлен коронавирус

ТАСС07 февраля в 21:08

2019-nCoV выявлен более чем в двадцати государствах

Вести.Ruвчера в 09:59

Коронавирус на круизном лайнере в Японии: число заразившихся выросло втрое — 61 человек

BFM.ru07 февраля в 06:03

На круизном лайнере в Японии число заболевших коронавирусом достигло 61

Общественное телевидение России06 февраля в 20:59
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:04, Ашберн

В Японии коронавирус подтвердили у 41 человека на круизном лайнере. Всего на борту судна 3,7 тысячи человек

КП - Беларусь07 февраля в 05:18
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:04, Ашберн
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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

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Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию

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Пятый канал вчера в 10:52
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RT на русском 07 февраля в 15:53
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В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

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РИА Новости 04:31
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«Монреаль» переиграл «Торонто» с голом Ковальчука в овертайме

Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» переиграл в овертайме команду «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 00:34
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
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Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Общество

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
РИА Новости вчера в 21:11
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Стивен Кинг разрешил школьнице из Томска экранизировать его рассказ

Регион online вчера в 17:44
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

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Discover24 02:24
Армия и оружие

ЛНР опасается провокаций Киева перед встречей контактной группы

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков перед заседанием контактной группы в Минске, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
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Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
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В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Вечерний курьер вчера в 02:44
Армия и оружие

Сирия: колонна турецкой военной техники вошла в Идлиб

В сирийскую провинцию Идлиб вошла колонна турецкой техники, в том числе танки и бронемашины. Сколько их – пока неизвестно, сообщает ТАСС.
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Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Собеседник 07 февраля в 09:10
Здоровье

Дети практически не болеют коронавирусом

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Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
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Организаторы отменили концерты певицы Наргиз в двух городах

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Футбол

В «Оренбурге» не интересовались Кокориным

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.
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«Правило 90». О чем стоит знать всем офисным работникам

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РИА Новости вчера в 19:05
Культура

Композитор Сергей Слонимский умер в Петербурге

В Петербурге сегодня, 9 февраля, скончался композитор-академист и педагог Сергей Слонимский.
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Здоровье

В Волгоградской области продолжается автоматизация медучреждений

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Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Газета.Ru вчера в 11:49
Происшествия

Возросло число погибших при стрельбе в Таиланде

По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда.
Взгляд.ру 05:51
Общество

Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за лекарство от коронавируса

Газета.Ru 01:27
Хоккей

Игроки НХЛ смогут участвовать в Олимпийских играх 2022 года

Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине готовы обеспечить Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF), заявил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман 9 февраля на своей странице в Twitter.
Красная весна 05:51
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