До 61 возросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, сообщает Минздрав страны.

Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61

Происшествия В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.

Происшествия Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

Экономика РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.

Общество Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".

Общество Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.

Армия и оружие ЛНР опасается провокаций Киева перед встречей контактной группы Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков перед заседанием контактной группы в Минске, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Общество Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.

Шоу-бизнес Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.

Здоровье Дети практически не болеют коронавирусом Ученые проанализировали эпидемиологические характеристики распространения коронавируса и пришли к выводу, что среди детей практически нет заболевших китайским смертельным вирусом.

Футбол В «Оренбурге» не интересовались Кокориным 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.

Здоровье В Волгоградской области продолжается автоматизация медучреждений В течение года в медучреждениях Волгоградской области оборудуют 3200 автоматизированных рабочих мест для врачей и среднего медицинского персонала.

Происшествия Возросло число погибших при стрельбе в Таиланде По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда.